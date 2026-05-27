La creatividad, la tecnología y el compromiso social se unirán una vez más en la V Feria Gamer Uninorte, organizada por el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte. Este año, el evento tendrá como eje central una problemática que afecta a miles de jóvenes en entornos escolares y digitales: el bullying y el ciberacoso.

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La feria se realizará este jueves 28 de mayo de 2026, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., en el Coliseo de la universidad, y reunirá a estudiantes, docentes, academias y apasionados por el desarrollo de videojuegos con un objetivo común: demostrar cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta de sensibilización y transformación social.

Durante el evento, estudiantes universitarios presentarán videojuegos diseñados para generar conciencia sobre el impacto emocional y social del bullying y el cyberacoso. A través de historias interactivas, mecánicas de juego y experiencias inmersivas, los proyectos buscarán promover valores como la empatía, el respeto y la convivencia digital responsable.

Además de los proyectos de la universidad, la feria abrirá sus puertas a colegios, academias e instituciones externas que deseen participar con sus propios desarrollos de videojuegos. En esta edición, los equipos invitados podrán exhibir sus proyectos en stands y competir por reconocimientos especiales otorgados por jurados expertos del sector tecnológico y educativo.

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Según los organizadores, la iniciativa busca inspirar a los jóvenes a explorar el desarrollo de videojuegos no solo como una forma de entretenimiento, sino también como un medio para abordar problemáticas sociales reales. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer nuevas tecnologías, interactuar con futuros profesionales de la industria y recibir retroalimentación de expertos.

La feria también contará con la participación de instructores y profesionales en tecnología que actuarán como evaluadores de los proyectos presentados, fortaleciendo así el intercambio académico y creativo entre instituciones.

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Con cinco ediciones realizadas, la Feria Gamer Uninorte se ha consolidado como un espacio donde convergen la innovación, la educación y el impacto social, demostrando que los videojuegos pueden ser mucho más que diversión: pueden convertirse en experiencias capaces de generar reflexión y cambio en la sociedad.