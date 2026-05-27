Karen Lizarazo presenta un nuevo capítulo musical en ‘El Tiempo Perfecto’, un álbum que recorre su historia con el género y todo aquello que la llevó a convertirse en la Patrona del Vallenato.

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Este proyecto nace de hacer un alto en el camino y de entender que todo llega a su tiempo y que recorre sensaciones y sentimientos como el amor, el dolor, la fuerza, la nostalgia y el crecimiento personal.

“Este álbum representa uno de los momentos más honestos y especiales de mi carrera. No nace desde la prisa, nace desde la verdad. Desde una mujer que decidió volver a la raíz del vallenato, de escuchar su corazón, aprender, crecer y entender que las cosas importantes llegan cuando tienen que llegar. ‘El Tiempo Perfecto’ no solo es un álbum, es una etapa de mi vida hecha canciones”, explica Karen Lizarazo

Las canciones de El Tiempo Perfecto

Cada canción representa una emoción distinta y un momento diferente del proceso personal que ha recorrido Karen. Hay canciones que nacen desde la fuerza de una mujer que ha aprendido a levantarse, otras desde el amor bonito, algunas desde el despecho elegante y también están esas canciones que te recuerdan de dónde vienes y por qué sigues luchando.

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En la creación de este álbum participan Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Rueda, Melkis Suárez, además de jóvenes talentos como Alberto Kammerer, Samuel Pérez, Gustavo Pérez y la compositora mexicana Amanda Coronel.

Una de las colaboraciones más valiosas para Karen fue con el maestro Farid Ortiz en “La Pastillita”. Para ella, Farid representa la esencia del vallenato y la raíz de los pueblos que quería abrazar en este proyecto, pero también se encontró con un artista generoso, cercano y auténtico.

“Tuve la oportunidad de escribir desde mi experiencia personal, porque sentía la necesidad de contar cosas muy propias. Muchos de los que participaron llegaron de manera muy natural. En Valledupar empecé a reencontrarme con músicos, compositores y productores del género, a escuchar canciones, a vivir más de cerca el vallenato desde adentro. Fue un proceso muy orgánico y muy bonito”.

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El álbum tiene raíz vallenata, pero conserva la esencia de la artista de fusionar sonidos. Cada canción encuentra su momento perfecto dentro del álbum, ninguna está puesta al azar para así contar la historia.

El focus track del álbum es ‘Te Vas Pa’l Carajo’, una canción del maestro Rolando Ochoa. El visualizer fue dirigido por Charly Sagbiny y grabado frente a la Ciudad de Hierro en Valledupar.

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La Ciudad de Hierro se convierte en un símbolo: de un lado ella, atravesando un momento emocional complejo; del otro, la luz y la vida como señal de que todo pasa y de que uno siempre vuelve a encontrarse consigo mismo. Al final del video aparece una moto como símbolo de libertad y el comienzo de una nueva etapa.