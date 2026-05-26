Los fanáticos de la exitosa serie ‘Euphoria’ aún no salen del asombro por un giro inesperado en la producción que ha cautivado a miles de televidentes por su cruda narración de algunas problemáticas sociales como el consumo de drogas, narcotráfico, sexualidad y drama adolescente.

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La serie de HBO – protagonizada por Zendaya – se encuentra en su tercera temporada y en esta oportunidad relata cómo avanza la vida de Rue, Maddy, Lexi, Cassie y Nate Jacobs. Precisamente durante el lanzamiento de su séptimo episodio, este domingo 24 de mayo, sucedió lo que para muchos sería imposible.

Eddy Chen/HBO

Nate Jacobs, el personaje interpretado por Jacob Elordi y uno de los más representativos de la serie, murió. En el episodio se puedo ver a Nate, quien previamente había sido torturado, golpeado y hasta había perdido varios dedos a causa de una venganza por deudas económicas, perder la vida.

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Nate fue secuestrado y luego enterrado vivo en medio del desierto; sin embargo, mientras esperaba la ayuda de su esposa Cassie y su exnovia Maddy.

Lastimosamente, en el pequeño espacio que le dejaron para respirar ingresó una serpiente de cascabel, la cual lo mordió y acabó con su sufrimiento y su aparición en la serie. La brutal escena conmocionó a los seguidores, quienes la consideraron como una de las más perturbadoras de toda la producción, caracterizada por mostrar escenas fuertes.

Eddy Chen/HBO

Ante la lluvia de críticas, el creador de la serie Sam Levinson explicó que la muerte de Nate estaba confirmada desde antes de iniciar el rodaje.

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“Sé lo que la audiencia quiere en términos de justicia o karma y, con eso en mente, siempre pienso: ‘¿Cómo puedo darles lo que quieren, pero hacerlo tan horrible y generador de ansiedad que, cuando suceda, la audiencia no esté tan segura de haberlo deseado?’”, dijo para la revista Esquire.

Sobre la escena en la que aparecen la serpiente mencionó: “Esas son todas serpientes de cascabel reales”.

Para Levinson, el vínculo con la audiencia: “esa sensación de complicidad con la audiencia siempre es una nota interesante para tocar dentro de esta estructura más amplia. Terminas pensando: ‘Dios, no lo sé. ¿Debería haberlo tenido mejor? ¿Lo merecía?’”.

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“ Es como, ‘¿Querías que recibiera su merecido…? De acuerdo’ (…) Esas preguntas siempre son emocionantes de plantear a la audiencia”, agregó.

Por parte, Levinson explicó que buscaba ofrecerle al público el “castigo” que durante años pudo merecer Nate.

El propio Jacob Elordi también reaccionó al destino de su personaje. El actor aseguró que la escena le pareció “una forma interesante de terminar” la historia de Nate y reconoció que el personaje había acumulado demasiadas decisiones oscuras como para esperar un final tranquilo.

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Algunos usuarios celebraron la desaparición del personaje por su historial de manipulación, violencia y abuso, mientras otros criticaron que la serie optara por un cierre brutal para Nate.