El estreno de la tercera temporada de Euphoria estuvo marcado por varios momentos que se han hecho virales pero hubo uno que no pasó desapercibido para los seguidores de la producción.

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Al inicio del primer episodio, la serie rindió homenaje al actor Eric Dane, quien falleció en febrero de 2026 a los 53 años, tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con la ELA.

En pantalla apareció un mensaje: “En memoria de Eric Dane 1972-2026”, acompañado de una imagen del actor, generando una reacción inmediata entre los fans.

First look at Eric Dane in ‘Euphoria’ Season 3.



One of his final roles before his passing after a battle with ALS. pic.twitter.com/wGakGah49g — Complex (@Complex) March 30, 2026

Dane se encontraba participando en el rodaje de esta nueva temporada en sus últimas semanas, por lo que su presencia aún se verá reflejada en algunos momentos de la serie.

El tributo no se limitó solo a él. Durante los créditos del episodio, la producción también recordó a Angus Cloud, quien falleció en 2023 a los 25 años, y al productor ejecutivo Kevin Turen, cuya muerte también ocurrió ese mismo año.

"Euphoria" Season 3 premiere honors Eric Dane & Angus Cloud. 🙏 pic.twitter.com/JiVpEN4djH — ExtraTV (@extratv) April 13, 2026

Cuatro años después de su última temporada, Euphoria regresa con una nueva etapa marcada no solo por cambios en la historia, sino también por la ausencia de figuras clave que formaron parte de su éxito.

¿Dónde ver la serie Euphoria?

La serie Euphoria está disponible principalmente en plataformas oficiales de streaming como HBO Max, dependiendo del país en el que se encuentre.

Pero también puede estar disponible a través de operadores de TV por cable que incluyan el canal HBO dentro de sus paquetes.