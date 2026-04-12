Daddy Yankee será reconocido como ‘Persona del Año 2026’ por la Academia Latina de la Grabación, un homenaje que destaca cerca de 30 años de carrera en las que ha sido considerado un símbolo de superación, resiliencia y creatividad dentro de la música urbana.

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Asimismo, el artista puertorriqueño, pionero del reggaetón, reaccionó al anuncio con un mensaje en el que expresó su emoción por este reconocimiento. “Este reconocimiento es un sueño hecho realidad”.

Y añadió: “significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

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Con el nombre de Ramón Luis Ayala Rodríguez, Daddy Yankee se posicionó como uno de los grandes responsables de la expansión del reggaetón, al contribuir a su salto desde los espacios underground hasta la escena musical global. Uno de los puntos clave de ese ascenso fue ‘Gasolina’, tema incluido en el álbum Barrio Fino (2004), que llegó a mantenerse 24 semanas en el No. 1 del listado Top Latin Albums de Billboard.

A lo largo de su trayectoria también ha sumado 106 entradas en Hot Latin Songs, incluyendo siete canciones en el primer lugar, entre ellas ‘Despacito’, su colaboración con Luis Fonsi, que dominó la lista durante 56 semanas en 2017.

Por otro lado, en 2022, el artista anunció su retiro de los escenarios y su proceso de conversión al cristianismo. Sin embargo, tres años después regresó con un enfoque renovado y la intención de crear “música con propósito”. En esa etapa lanzó el álbum de corte espiritual Lamento en Baile (2025), del que se desprende el sencillo ‘Sonríele’, tema que alcanzó el puesto número uno en Latin Airplay en octubre pasado.

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Desde la industria musical también llegaron reacciones. “Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, agregó Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia”.

Finalmente, como es tradición en este reconocimiento, la Academia Latina de la Grabación resalta no solo la trayectoria artística, sino también el impacto humano y cultural de los homenajeados.

El tributo a Daddy Yankee se realizará en una ceremonia privada el próximo 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy, donde varios artistas interpretarán parte de su repertorio.

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