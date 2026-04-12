La presentación de Sabrina Carpenter en el Coachella 2026 el pasado sábado 11 de abril tuvo momentos muy buenos pero también un inconveniente con una de sus fans que se hizo viral en redes sociales.

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Y es que durante su show, la artista interrumpió brevemente la actuación tras escuchar un sonido del público que interpretó como un canto tirolés o “yodel”. Sin embargo, en realidad se trataba de una zaghrouta, un grito tradicional utilizado en diversas culturas árabes para expresar alegría en celebraciones.

Sabrina Carpenter didn’t like a sound someone was making during her performance and now she is being accused of being anti-Arab. pic.twitter.com/5OxSqjbPNR — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) April 12, 2026

En el video que se hizo viral se ve que mientras tocaba el piano, Carpenter reaccionó al sonido con sorpresa y lo calificó como “extraño”, sin reconocer su origen cultural. “Creo que oí a alguien hacer yodel o canto tirolés. ¿Es eso lo que estás haciendo? No me gusta”, dijo.

De inmediato la asistente le explicó que se trataba de una expresión de su cultura, lo que generó un momento incómodo en pleno concierto.

Sabrina Carpenter wears Dior at Coachella 2026. pic.twitter.com/s4xyKVq3lX — Dior (@Dior) April 11, 2026

A lo que Carpenter dijo: “¿Esa es tu cultura, hacer yodel? ¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro”, expresó.

Tras la ola de críticas, la artista se pronunció a través de su cuenta en X donde aclaró lo ocurrido: “Mis disculpas, no vi a esta persona con mis ojos y no pude escuchar claramente. Mi reacción fue de pura confusión, sarcasmo. No tenía mala intención. ¡Podría haberlo manejado mejor! ¡Ahora ya sé lo que es una zaghrouta! A partir de ahora, doy la bienvenida a todos los vítores y cantos tiroleses", escribió.

my apologies i didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

Los cibernautas no se quedaron callados y mientras algunos criticaron el comentario inicial, otros defendieron que fue un error espontáneo propio de un espectáculo en vivo.

¿Qué es la zaghrouta, el canto que hizo un fan de Sabrina Carpenter en Coachella?

La zaghrouta es un ululeo agudo común en bodas y fiestas en Medio Oriente, generalmente realizado por mujeres como símbolo de celebración y orgullo cultural.

Por ello, la reacción inicial de la cantante fue percibida por algunos usuarios como una falta de “sensibilidad”, especialmente en un evento tan diverso como Coachella.