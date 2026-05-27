El romero es una de las plantas aromáticas más conocidas en la cocina, pero sus propiedades van mucho más allá de dar sabor a los alimentos.

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De acuerdo con el American College of Healthcare Sciences, esta planta mediterránea ha sido utilizada tradicionalmente para el cuidado del cabello, la piel y hasta la memoria.

¿Qué es el romero?

El romero, conocido científicamente como Rosmarinus officinalis, es un arbusto resistente originario de las regiones cálidas del Mediterráneo. Sus hojas en forma de aguja y su intenso aroma lo han convertido en un ingrediente popular tanto en remedios caseros como en productos cosméticos.

Según especialistas en herbolaria, las hojas, flores y puntas jóvenes del romero contienen compuestos utilizados tradicionalmente en infusiones, aceites esenciales y tratamientos naturales.

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Uno de los usos más conocidos de esta planta está relacionado con el cuidado capilar. El romero puede utilizarse como enjuague para aportar volumen al cabello, disminuir la resequedad del cuero cabelludo y ayudar a combatir la caspa.

Además, el aceite esencial de romero también ha mostrado propiedades antibacterianas frente a algunas bacterias relacionadas con problemas en la piel.

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Asimismo, el Colegio Americano de Ciencias de la Salud compartió una receta casera para preparar un enjuague capilar natural a base de romero. Para hacerlo se necesitan aproximadamente 30 gramos de hojas de romero y un litro de agua filtrada.

¿Cómo se prepara el enjuague de romero?

La preparación consiste en realizar una infusión con las hojas, dejar reposar durante unos 20 minutos, colar el líquido y esperar a que enfríe completamente antes de utilizarlo sobre el cabello. Lo puede usar después de cada lavada.

El romero también puede cultivarse fácilmente en casa. Según especialistas, esta planta necesita abundante luz solar, ambientes cálidos y suelos secos para desarrollarse correctamente. Además, puede crecer tanto en jardines como en macetas ubicadas en espacios soleados.