El concurso que definirá a la próxima representante de Colombia en Miss Universe 2025 arrancó el pasado sábado 30 de agosto, con una dinámica que el público tendrá voz y voto en el proceso de selección.

El reality, transmitido por RCN los sábados y los domingos a las 8 de la noche, abrió oficialmente la etapa de votaciones digitales, permitiendo a los televidentes influir en la elección de la reina nacional.

Desde ahora y hasta el 28 de septiembre, cualquier persona puede ingresar a la página oficial del certamen, registrarse y escoger a su favorita. La plataforma permite un voto cada cuatro horas, lo que convierte a la audiencia en un factor decisivo dentro de la competencia.

Asimismo, esta sorpresa fue revelada por la presentadora Claudia Bahamón durante la gala de estreno, donde destacó que, por primera vez, la ciudadanía se convierte en el “cuarto jurado”.

El jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar inició la evaluación de las concursantes con la primera prueba oficial.

Además, el concurso de este año también marca un hito en términos de inclusión. Con la adopción de nuevas reglas internacionales, ahora pueden participar mujeres trans, madres y aspirantes de hasta 39 años.

Esto ha permitido que los perfiles sean más diversos. Aunque varias regiones del territorio nacional no lograron presentar candidatas, como Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, departamentos como Amazonas, Arauca y Putumayo sí aseguraron representación directa, al contar con una única postulante cada uno.

¿Cómo será el reality Miss Universe Colombia 2025?

Cada episodio del programa pone a las candidatas frente a retos que evalúan no solo su presencia escénica, sino también sus capacidades de liderazgo, comunicación y talento. La aspirante que logre superar todas las etapas representará a Colombia en la próxima edición de Miss Universe, prevista para noviembre de 2025 en Tailandia.

Canal RCN

Estas son las candidatas oficiales al Miss Universe Colombia 2025

Rebeca Castillo (Amazonas) Vanessa Pulgarín (Antioquia) Adriana Hernández (Arauca) Marvelis Watson (San Andrés, Providencia y Santa Catalina) Nayla Piña (Atlántico) Mariana Morales (Bogotá) Clara Cortés (Bolívar) Mabell Sánchez (Boyacá) Loaiza Zamora (Caldas) Cindy Vásquez (Caquetá) Marlyn Dinas (Cauca) Marcela Brand (Cesar) Dayana Ángulo (Casanare) Yorladis Gutiérrez (Chocó) Lizeth Cueter (Córdoba) Isabella Córdoba (Cundinamarca) Adriana Lucía Risco (Huila) Sofía Donado (Magdalena) Eilan Jusis Sosa (La Guajira) Ana Tavera (Meta) Cavylla Valencia (Nariño) Natalia Bayona (Norte de Santander) Brenda Bedota (Putumayo) Michel González (Quindío) Ángela Arcila (Risaralda) Gloria Mutis (Santander) Ariana Alfaro (Sucre) Eliana Duque (Valle del Cauca) Carolina Hernández (Tolima).

Ella es Nayla Piña Vélez, candidata por Atlántico en el Miss Universe Colombia 2025

Nayla Piña Vélez tiene 24 años y representará al departamento del Atlántico en el Miss Universe Colombia 2025.

La joven que creció en el municipio de Baranoa, es comunicadora social, especialista en Alta Gerencia, y ha sido presentadora, modelo y creadora de contenido.

Lleva desde hace cuatro años un proyecto social llamado ‘Historias y voces’, en donde le brinda herramienta a los niños y niñas para que desarrollen su voz y confíen en ellos mismos.