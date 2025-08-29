Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, reconocida como influencer con el nombre de Esmeralda FG, fue asesinada junto a si esposo y dos hijos en Guadalajara, México.

De acuerdo a las revelaciones de las autoridades mexicanas, la creadora de contenida fue hallada sin vida el pasado 22 de agosto dentro de una camioneta Ford Ranger Pickup gris en la Calle Jorge Delorme, en cruce con Pensador Mexicano, en un barrio de Guadalajara. En sitio también estaban los cuerpos de Roberto Carlos Gil Licea, de 36, esposo de la mujer; Gael Santiago, de 13 años y Regina, de 7 años, los hijos de la pareja.

Ferrer Garibay, mejor conocida en redes sociales como Esmeralda FG, tenía un perfil público en TikTok con el usuario @esmeraldafg222, donde tenía 18 mil seguidores y más de 513 mil ‘me gusta’.

Había empezado a publicar videos desde el 2020 con clics de lipsync y evolucionó hacia videos relacionados con lujos. Se hizo viral por frases en sus post polémicas como “Ventajas de tener un novio narco”.

Su última publicación, del 7 de agosto, ya supera las 100 mil vistas, mientras que otros videos ya suman más de 600 mil vistas hasta este 29 de agosto.

De acuerdo a lo revelado por la Fiscalía mexicana, el padre de familia asesinado sostenía actividades comerciales en el ramo de la compraventa de vehículos y el cultivo de jitomate en Michoacán. Declararon que hasta el momento la actividad de la mujer no figura como móvil principal del crimen y que la línea prioritaria de investigación apunta a las actividades comerciales y agrícolas de su esposo.

El presunto asesinato de Esmeralda FG originó una ola de reacciones en TikTok. Entre los comentarios hay condolencias y despedidas, pero también hay juicios críticos y reflexiones sobre decisiones de la influencer.