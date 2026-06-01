La periodista y presentadora de Noticias Caracol, Daniela Pachón, recibió un importante reconocimiento por parte de la Casa de Santander en Bogotá, una distinción que destaca su aporte profesional y su compromiso con la promoción de la identidad santandereana.

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La comunicadora compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por recibir las llaves de esta prestigiosa institución, considerada una de las máximas distinciones otorgadas a representantes destacados de la región.

El reconocimiento exalta no solo su labor periodística frente a las cámaras, sino también el orgullo con el que ha representado a Santander a lo largo de su carrera profesional.

“Que queden por aquí los recuerdos de un lindo momento, orgullosa de ser santandereana y rodeada de paisanos admirables”, escribió la presentadora en su Instagram.

Durante su intervención, Daniela Pachón aprovechó la oportunidad para resaltar la fortaleza y resiliencia que caracteriza a los santandereanos.

“Histórica y geográficamente, Santander ha demostrado que es capaz de levantarse a pesar de los obstáculos. Así somos sus hijos, y sí, hablamos fuerte; tal vez con la misma fuerza que le ponemos a lo que hacemos, honrando la tradición y la berraquera que heredamos”, expresó.