La edición 64 de la Feria Nacional de la Ganadería llega este año con una gran novedad para los asistentes al Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz. Quienes realicen su registro digital al momento de ingresar podrán participar en sorteos y ganar atractivos premios durante el evento.

Como parte de la estrategia de modernización de la feria, la gobernación de Córdoba implementará por primera vez un sistema oficial de registro mediante código QR, que permitirá a los visitantes acceder de manera más rápida y organizada al recinto ferial.

El proceso será sencillo. Al llegar al Coliseo de Ferias, los asistentes deberán escanear un código QR y completar un breve formulario con sus datos básicos. Una vez registrado, el sistema generará un código que facilitará el ingreso y habilitará automáticamente la participación en los sorteos programados para el cierre de la feria.

Además de concursar por premios especiales, las personas registradas podrán consultar desde su celular la programación diaria, el mapa del recinto y la ubicación de los diferentes pabellones y expositores.

Desde ya está habilitado el enlace de registro oficial para que los asistentes a la 64.ª Feria Nacional de la Ganadería obtengan con anticipación su código QR de ingreso al Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz y accedan de manera más rápida y organizada al evento. Quienes completen el registro a través de Registro oficial quedarán automáticamente habilitados para participar en los sorteos de múltiples premios especiales.

En caso de necesitar recuperar su credencial, podrán hacerlo en Recuperación de credencial, y también podrán acceder al sistema de ingreso mediante Puerta de ingreso.