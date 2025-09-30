Claudia Bahamón es una de las presentadoras más reconocidas en Colombia tras estar por más de 20 años en diferentes programas de televisión. La modelo ha estado desde la pantalla chica trabajando en noticieros y programas de entretenimiento. Actualmente, conduce el reality de cocina, Materchef Celebrity, pero también fue pieza clave en la elección de Miss Universe Colombia.

La huilense fue la encargada de presentar el reality de RCN en el que participaron 28 mujeres que soñaban con representar a Colombia en Miss Universe. Durante las grabaciones, Claudia conoció de primera mano las historias detrás de cada una de las participantes, a quienes les compartió su experiencia en la industria del entretenimiento y brindó apoyo en momentos álgidos de la competencia.

RCN Televisión/Cortesía

El concurso llegó a su fin este domingo 28 de septiembre, dejando como ganadora a la representante del departamento de Antioquia, Vanessa Pulgarín, quien ahora tendrá la tarea de llevar el nombre de Colombia en Miss Universe, certamen que se realizará el próximo 21 de noviembre en Tailandia. Vale mencionar que Pulgarín, consiguió la gran mayoría de los votos a través de las redes sociales y también la confianza del jurado conformado por Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez.

Luego que Miss Antioquia fue coronada como la nueva soberana de los colombianos, la presentadora decidió realizar una publicación en redes sociales en la que habla de su amor por el proyecto Miss Universe Colombia, y su compromiso a nivel profesional.

@_cardona76

“En cada proyecto el amor y el compromiso siempre serán mi prioridad!”, se lee en post, que está acompañado por una serie de fotos de momentos vividos durante los últimos capítulos del reality.

Ante la publicación, decenas de internautas resaltaron el talento y belleza de la presentadora, quien recientemente se separó de su esposo y padre de sus dos hijos, Simón Brand.

“Absolutamente divina!”; “Sencillamente espectacular”; “Siempre serás la reina de nuestros corazones”; “La reina en todo el reality fuiste tuuu”; “Divina... para mí tu eres la reina...”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos usuarios aprovecharon la oportunidad para cuestionar la decisión final en la elección de la nueva Miss Universe Colombia.

“Para que reality, para que noche de coronación? Y para q poner a las participantes en esa payasada si ya tenían claro a quien iban a coronar”; “Te perdí Claudia qué proyecto tan paila y tan arreglado”, escribieron.