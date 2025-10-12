El reconocido director de cine y realizador colombiano Simón Brand volvió a ser tema de conversación en redes sociales, luego de aparecer en compañía de Jimena Rugeles, su actual pareja.

Y es que hace algunos meses se rumoraba de su relación pero ahora compartieron un viaje que ambos hicieron en el Desierto de Mojave, en Estados Unidos.

Las fotografías fueron publicadas por Rugeles en su cuenta de Instagram y muestran a la pareja disfrutando de un festival de música al aire libre. “Daydreaming. Nada dura para siempre pero hay segundos que son la eternidad”, escribió la diseñadora en el pie de foto.

Tomada de redes sociales Jimena Rugeles, es egresada de la Universidad de los Andes, ha participado en diversas campañas publicitarias y proyectos audiovisuales.

Esta es la primera publicación juntos, meses después de que se conociera su ruptura con la presentadora Claudia Bahamón, con quien mantuvo una relación de muchos años y tuvieron dos hijos.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre el fin de su historia, ambos han optado por mantener el tema en privado.

Instagram jimenarugeles Simón Brand con su pareja Juliana Rugeles

