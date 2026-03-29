Después del escándalo en Caracol Televisión sobre las denuncias de presunto acoso sexual contra presentadores, algunas periodistas que pasaron por ese canal han contado su experiencia.

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Una de ellas que se expresó hace poco fue Dahian Lorena, mejor conocida como Yaya Muñoz, quien trabaja actualmente en Dímelo King como comentarista.

La presentadora contó que estuvo vinculada laboralmente en Caracol Televisión y en el Canal RCN. La creadora de contenido aseguró que nunca vivió situaciones incómodas durante su tiempo en televisión.

@dahianlorena Una de ellas que se expresó hace poco fue Dahian Lorena, mejor conocida como Yaya Muñoz, quien trabaja actualmente en Dímelo King como comentarista.

Según explicó, su trato con Jorge Alfredo Vargas fue siempre respetuoso. En cuanto a Ricardo Orrego, indicó que, aunque percibía una actitud más cercana, nunca consideró inapropiada su conducta.

“Yo estuve en Caracol Televisión y en RCN también, trabajé con Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, nos seguimos en las redes sociales”, dijo.

Las declaraciones de Muñoz provocaron opiniones divididas entre los usuarios porque unos dijeron que eso no les quitaba las denuncias que tenían en su contra.

Canal RCN Según explicó, su trato con Jorge Alfredo Vargas fue siempre respetuoso. En cuanto a Ricardo Orrego, indicó que, aunque percibía una actitud más cercana, nunca consideró inapropiada su conducta.

Jimena Rugeles publicó los mensajes que recibía por parte de Ricardo Orrego

Asimismo, sacaron a relucir los mensajes que Jimena Rugeles recibió en Instagram por parte de Ricardo Orrego. Rugeles, quien compartió capturas de mensajes que, según afirmó, recibió sin haber tenido contacto previo con uno de los periodistas involucrados.

Igualmente, la semana pasada frente a la controversia, Caracol Televisión anunció la finalización del vínculo laboral con ambos comunicadores. No obstante, la empresa aclaró que esta medida no implica un juicio definitivo sobre los hechos.