La más reciente jornada de ‘A Otro Nivel’ dejó más preguntas que certezas entre los participantes. Aunque varias agrupaciones subieron al escenario con la intención de demostrar avances, no todas lograron cumplir con las expectativas de los jurados.

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Al cierre de la noche, una decisión puntual cambió el panorama para uno de los equipos, que ahora deberá enfrentar una prueba distinta para asegurar su continuidad en la competencia.

Durante esta fase del programa, los grupos han tenido que responder a exigencias cada vez más específicas en términos de propuesta escénica, coordinación y evolución artística. En esta ocasión, Four to Sing, Ni Son de Marte Ni Son de Venus, Ni Gabo Ni Botero y Tropa Sonora asumieron el reto de evidenciar mejoras frente a presentaciones anteriores.

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Sin embargo, tras la deliberación, los jurados determinaron que uno de ellos no logró reflejar un progreso claro, lo que derivó en su paso a la zona de riesgo. Se trata de Ni Gabo Ni Botero, que se convierte así en el primer grupo comprometido en esta etapa del segundo ciclo.

El reto del concierto en la calle redefine la competencia en ‘A Otro Nivel’

Como consecuencia de esta decisión, los integrantes deberán permanecer durante 24 horas en el estudio preparando un concierto en la calle. Este formato representa una instancia decisiva, en la que no solo se evalúa la calidad vocal, sino también la capacidad de adaptación y conexión con el público.

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El desafío llega en un momento complejo para el grupo, cuyos integrantes han manifestado dificultades para evidenciar avances a lo largo de la competencia. La falta de valoraciones favorables ha generado una percepción de estancamiento que ahora deberán revertir bajo presión.

Las dudas internas influyen en la preparación de ‘Ni Gabo Ni Botero’ en ‘A Otro Nivel’

En medio del proceso de preparación, también se hicieron visibles tensiones relacionadas con el liderazgo. Algunos integrantes expresaron incomodidad frente a la dirección asumida hasta ese momento, lo que impactó en decisiones creativas como la elección del repertorio.

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La selección de una canción del género salsa generó cuestionamientos dentro del equipo, al considerar que limita las posibilidades de ofrecer un espectáculo con mayor variedad. A pesar de ello, la postura desde el liderazgo insistió en que el resultado depende principalmente de la forma en que los artistas se desempeñan en escena.

Durante la presentación, los jurados centraron su análisis en aspectos estructurales del show. Entre las principales observaciones señalaron la necesidad de incorporar variaciones en la canción para mantener el interés del público a lo largo de la interpretación.

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Asimismo, identificaron debilidades en la coreografía, destacando la falta de conexión entre los integrantes, lo que afecta la cohesión escénica. A esto se suman recomendaciones sobre la organización de las voces, un elemento clave que, según la evaluación, requiere mayor coordinación para lograr una ejecución más sólida.

Tras la evaluación, se determinó que el grupo debía implementar un cambio en su estructura interna. La responsabilidad del liderazgo pasó a manos de Valery, con el objetivo de introducir una nueva dinámica en la preparación y en la toma de decisiones.

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Este ajuste busca generar transformaciones que se reflejen en las próximas presentaciones, en un intento por corregir los aspectos señalados por los jurados y fortalecer el desempeño colectivo del equipo.