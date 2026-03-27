Se acerca el esperado regreso a los escenarios de la banda surcoreana de ‘k-pop’ BTS, con una gira mundial que le llevará a 34 ciudades, incluidas Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y São Paulo.

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La gira arrancará el 9 de abril -20 días después de publicar su próximo disco- en la ciudad surcoreana de Goyang para dirigirse a Japón y de ahí a Norteamérica, donde la banda tocará en estadios de Ciudad de México (el 7, 9 y 10 de mayo), Los Ángeles o Chicago, entre otras ciudades.

Archivo particular

Se trata de la primera gran gira, que incluirá 79 ‘shows’, de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022 ‘Permission to Dance on Stage’ que contó con 12 actuaciones.

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Y la hacen después de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum, el primer disco conjunto del septeto desde ‘Proof’ (2022), que verá la luz el 20 de marzo.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como ‘Dynamite’ o ‘Butter’ y ha llevado el ‘k-pop’ a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.

Precios de boletas para ver BTS en Lima

La banda BTS ofrecerá dos conciertos en la ciudad de Lima, los días 9 y 10 de octubre.

El recinto que albergará las presentaciones del grupo surcoreano es el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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BIGHIT MUSIC / Netflix HANDOUT/EFE Seoul (South Korea), 21/03/2026.- A handout photo made available by BIGHIT MUSIC/Netflix shows K-pop group BTS during the 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' concert in central Seoul, South Korea, 21 March 2026. (Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/BIGHIT MUSIC / Netflix HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

La empresa encargada de la venta y distribución de boletos, Ticketmaster, anunció que la preventa se realizará a través del ARMY Membership, que es una membresía oficial que otorga beneficios a los fanáticos de BTS, entre esos el acceso prioritario a preventas de entradas para conciertos.

Así, la preventa arrancará el 7 de abril y la venta general el 10 del mismo mes.

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Los precios de los boletos van desde los 483 hasta los 851 soles (unos 900 mil pesos colombianos o 245 dólares).

Las ubicaciones más privilegiadas para ver a los integrantes de la banda BTS (Acceso A) tendrán un precio de hasta 2.591 soles, unos 748 dólares.