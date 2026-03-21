El esperado regreso de BTS a los escenarios tuvo un giro inesperado. RM, líder de la banda surcoreana, sufrió una lesión en el pie durante los ensayos previos al concierto de comeback, generando preocupación entre millones de seguidores en todo el mundo.

El incidente ocurrió en Seúl, ciudad donde el grupo prepara su regreso oficial tras varios años de pausa. Aunque la situación encendió las alarmas, la agrupación mantiene en pie su agenda, con ajustes pensados para proteger la salud del artista.

Qué le pasó a RM de BTS durante los ensayos en Seúl

De acuerdo con información entregada por BigHit Music, RM sufrió una lesión en el tobillo mientras practicaba las coreografías del espectáculo. Tras el incidente, fue evaluado por especialistas, quienes confirmaron un compromiso en los ligamentos acompañado de inflamación.

El diagnóstico obligó a implementar medidas inmediatas: reposo, tratamiento médico y limitación de actividades físicas intensas. Aunque no se trata de una lesión de gravedad mayor, sí requiere cuidados estrictos para evitar complicaciones a futuro.

RM participará en el concierto de BTS, pero con restricciones

Pese al diagnóstico, la agencia confirmó que RM sí estará presente en el concierto de regreso de BTS. Sin embargo, su participación será diferente a la habitual.

El artista reducirá su intervención en las coreografías y centrará su presencia en segmentos vocales y de interacción con el público. Esta decisión busca equilibrar el compromiso con los fans y la necesidad de una recuperación adecuada.

La noticia ha sido recibida con apoyo por parte del fandom, que ha priorizado el bienestar del cantante sobre su desempeño escénico.

El regreso de BTS a los escenarios

El comeback de BTS no es un evento cualquiera. Representa el reencuentro del grupo tras una pausa prolongada en la que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio y desarrollaron proyectos individuales.

Este concierto simboliza el inicio de una nueva etapa para la banda, que sigue siendo una de las más influyentes de la industria musical global. La expectativa por su regreso ha sido masiva, con entradas agotadas y una conversación constante en redes sociales.

Quiénes son BTS y por qué su regreso genera tanta expectativa

BTS es una de las agrupaciones más exitosas del K-pop y de la música contemporánea. Formada en Corea del Sur, ha logrado romper récords de ventas, reproducciones y asistencia a conciertos en distintos continentes.

Liderados por RM, el grupo se ha caracterizado por combinar música, narrativa emocional y una conexión directa con su base de fans, conocida como ARMY. Su influencia trasciende lo musical, impactando también en la cultura, la moda y las conversaciones sociales a nivel global.

¿Podrá RM volver a los escenarios con normalidad tras su lesión?

Aunque la lesión ha generado inquietud, todo indica que la recuperación de RM avanza dentro de los tiempos previstos. El tipo de afectación que presenta suele requerir reposo y rehabilitación progresiva, lo que permitiría su retorno completo a las actividades escénicas.

Por ahora, la prioridad es evitar una sobrecarga que pueda agravar la lesión. La decisión de adaptar su participación en el concierto responde a un enfoque preventivo que, según expertos, es clave para garantizar una recuperación total.

Mientras tanto, el líder de BTS ya ha dejado claro su compromiso: estar presente, incluso con limitaciones, en uno de los momentos más importantes para el grupo y sus seguidores.