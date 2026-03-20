Ca7riel y Paco Amoroso, uno de los dúos más impredecibles del panorama musical a nivel mundial, lanzan su nuevo álbum, ‘Free Spirits’, un proyecto audaz e inmensamente creativo.

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Si ‘Papota’ dio a conocer al gran público el universo singular del dúo, ‘Free Spirits’ lo amplía aún más.

A lo largo del álbum, Ca7riel & Paco Amoroso amplían su ya impredecible mezcla de trap, rock, pop y espectáculo vanguardista a algo más grande, más afilado y más emocionalmente vulnerable, sin perder el humor, la volatilidad y el talento musical que los han convertido en uno de los grupos más magnéticos surgidos de Argentina en este siglo.

El álbum llega tras una campaña surrealista que incluyó “GOO GOO GA GA”, con Jack Black, y “HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA”, con Sting, quien fue presentado como el arquitecto inesperado del misterioso FREE SPIRITS Center, un retiro holístico ficticio que se convirtió en el trasfondo conceptual para el lanzamiento del álbum.

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A lo largo del proyecto, CA7RIEL & Paco Amoroso, y sus artistas invitados — Sting, Jack Black, Fred again.., y Anderson .Paak — se someten a las terapias de Sting en FREE SPIRITS para expresar la muerte del ego, el absurdo, el análisis personal, y una claridad ganada con esfuerzo en una obra que resulta a la vez tremendamente entretenida y inesperadamente reveladora. Ve el short film que acompaña al álbum para hacerte una idea más detallada de las técnicas innovadoras empleadas en el Centro FREE SPIRITS.

Listado de canciones