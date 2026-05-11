Carolina Ramírez, actriz conocida por protagonizar ‘La reina del Flow’, sorprendió el pasado 9 de mayo a sus seguidores y a los presentes Premios Platino Xcaret 2026 tras desfilar en la alfombra roja mostrando su embarazo de 37 semanas.

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La artista apareció con un vestido de seda color vino que resaltaba su figura en este proceso final de gestación. En declaraciones dijo que la diseñadora supo adaptar la prenda a los cambios de su cuerpo.

La actriz detalló en la gala que junto a su esposo decidió no enterarse del sexo del bebé hasta el momento del nacimiento. Reveló que ya tienen los nombres posibles: “Si es niña, será Paz; si es varón, Sur”.

Hay que destacar que la edición XIII de los Premios Platino, celebrada en el Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Cancún, reunió a numerosos representantes del talento latinoamericano y español.

Por la alfombra roja también desfilaron figuras como Natalia Reyes, Manuel Medrano, Carolina Acevedo y Rodrigo Candamil. Camilo fue la cuota musical de la noche.

La actriz también reveló que ha tratado de no fallar a ningún compromiso adquirido durante el embarazo. Apuntó que tiene previsto, después de que nazca el bebé, viajar a Buenos Aires para sumarse a un nuevo proyecto.

Hay que recordar que la actriz vallecaucana reveló que estaba embarazada a los 42 años en una alianza con la revista Marie Claire.

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida... Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, expresó en una publicación en sus redes sociales en ese momento.

“Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene. Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos”, añadió sobre el embarazo.