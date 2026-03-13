Pasa el tiempo y aún los fans de La reina del flow 3 no pueden superar que Yeimy Montoya, interpretada por Carolina Ramírez, no formará parte de la novela serie.

Horóscopo de este viernes 13 de marzo por Mhoni Vidente: predicciones para todos los signos

Despedida de soltera para Tatiana Bula Chacón

WhatsApp activa una nueva protección con IA para evitar que le roben la cuenta

Desde el inicio de la tercera temporada, la historia dejó ver que Yeimy Montoya enfrentaba una grave enfermedad, lo que despertó todo tipo de teorías entre los espectadores.

La cantante y compositora fue diagnosticada dentro de la trama con una condición que ponía en riesgo su vida. Aunque muchos fans esperaban que el personaje lograra recuperarse, el desenlace se confirmó en los nuevos episodios lanzados recientemente.

Captura de pantalla Polémica por el capítulo final de la tercera temporada de La reina del flow

El primer capítulo de la última tanda de episodios de la tercera temporada reveló finalmente el destino de Yeimy, confirmando uno de los escenarios que más temían los fans de la serie.

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos seguidores expresaron tristeza e inconformidad por la pérdida de uno de los personajes más emblemáticos de la producción.

Carolina Ramírez habló sobre la despedida del personaje

Tras mantenerse en silencio durante meses para evitar revelar el desenlace de la historia, Carolina Ramírez compartió con sus seguidores un emotivo video en su cuenta de Instagram.

En la grabación, la actriz mostró varios momentos personales registrados durante el rodaje de la temporada, incluyendo un video que filmó el 21 de diciembre de 2024, cuando recién se enteró de que el personaje tendría ese final dentro de la serie.

Según explicó, la noticia le fue comunicada cuando ya se encontraba en Colombia preparándose para comenzar las grabaciones.

“Esta Reina es y será siempre suya. Solo deseo que en su camino haya luz, paz y mucho amor.(Al final del video les dejé un mensajito muy sentido)”, escribió.

En el mensaje dirigido a los fans, la actriz reconoció que la decisión también fue difícil para ella y para el equipo de producción.

Asimismo, Ramírez explicó que comprendía la reacción de los seguidores que han acompañado la historia durante años, pero también recordó que toda narrativa tiene un cierre.

Además, quiso agradecer el cariño del público hacia Yeimy Montoya y compartió varios momentos detrás de cámaras, mezclando escenas emotivas con recuerdos divertidos del proceso de grabación.