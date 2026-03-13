La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones del Horóscopo para este 13 de marzo, con mensajes para cada signo del zodiaco en temas de amor, trabajo y vida personal.

WhatsApp activa una nueva protección con IA para evitar que le roben la cuenta

El éxito de animación ‘K-Pop Demon Hunters’ tendrá su secuela en Netflix

Netflix prepara serie sobre la “turbulenta” vida de Frida Kahlo y Diego Rivera

Estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco.

Aries

Durante la jornada podrías sentir una fuerte motivación para retomar proyectos que habías dejado en pausa. En el trabajo podría aparecer una propuesta interesante, por lo que conviene analizarla con calma antes de tomar decisiones. En el amor, la comunicación será clave para evitar malentendidos.

Tauro

Será un buen momento para organizar tus finanzas y revisar tus gastos. Podrías recibir noticias relacionadas con un tema que te preocupa. Escucha a alguien cercano que necesite apoyo y busca cambiar algo en tu rutina para mejorar tu estado de ánimo.

Géminis

Tu creatividad será fundamental para resolver problemas o aportar nuevas ideas en el trabajo. Una conversación honesta puede fortalecer una relación importante. También podrías recibir una noticia inesperada que abra nuevas oportunidades.

Cáncer

Podrías sentirte más sensible de lo habitual, por lo que es recomendable evitar decisiones impulsivas. Un encuentro inesperado puede despertar emociones del pasado. Prioriza tu bienestar emocional y busca compañía que te brinde tranquilidad.

Leo

El día es favorable para avanzar en proyectos personales y metas a largo plazo. Si pensabas iniciar algo nuevo, este puede ser un buen momento. En el amor, evita actitudes orgullosas. Podrías recibir reconocimiento por logros recientes.

Virgo

Tu capacidad de análisis te ayudará a resolver un problema que otros no han podido solucionar. Evita cargar con responsabilidades que no te corresponden. En lo sentimental, la paciencia será importante. Un gesto de alguien cercano podría alegrarte el día.

Libra

Las relaciones sociales tendrán gran importancia hoy. Podrías recibir una invitación interesante. En el amor, expresa con claridad lo que sientes. Un proyecto en equipo podría avanzar gracias a tu habilidad para mediar y encontrar equilibrio.

Escorpio

Confía en tu intuición, especialmente en asuntos laborales. En el amor, podrías recibir una sorpresa. Dejar atrás resentimientos te permitirá tener mayor claridad emocional.

Sagitario

Salir de la rutina podría ayudarte a recuperar energía. En el amor, procura ser realista con lo que prometes. Tu curiosidad te impulsará a aprender cosas nuevas y a crecer.

Capricornio

Mantén la concentración en tus metas profesionales, ya que la constancia comenzará a dar resultados. También es importante descansar y escuchar los consejos de personas con más experiencia antes de tomar decisiones.

Acuario

Las ideas innovadoras surgirán con facilidad. Compartirlas con personas de confianza podría ayudarte a conseguir apoyo para proyectos importantes. Un cambio inesperado en tu agenda podría terminar siendo positivo.

Piscis

Las emociones estarán muy presentes durante la jornada. Es un buen momento para cerrar ciclos y priorizar tu bienestar. Confía en tu intuición antes de decidir y busca espacios de calma para aclarar tus pensamientos.