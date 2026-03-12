La plataforma Netflix anunció este jueves el desarrollo de una nueva serie basada en la “apasionada y turbulenta” vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, la cual explorará su relación personal y creativa en el contexto político, social y artístico del siglo XX.

Según informó la plataforma, en un comunicado, la serie abordará tanto la dimensión íntima de la pareja como el entorno cultural y político que rodeó su obra, en una época de fuertes transformaciones en México.

“Desde el lado más íntimo de la ‘Paloma’ y el ‘Elefante’, narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor”, explicó Netflix.

Así como, agregó, “la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público”.

El proyecto será dirigido por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, con la producción de Mónica Lozano, a través de Alebrije Producciones.

Netflix/EFE MEX7017. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/03/2026.- Fotografía cedida por la plataforma Netflix, que muestra a los directores Patricia Riggen (i), y Gabriel Ripstein posando en la Ciudad de México (México).

La serie estará adaptada a partir del libro de la escritora francesa Claire Berest y contará con María Renée Prudencio como jefa de guion.

“Esta serie nos recuerda que, a pesar del tiempo, seguimos movidos por lo mismo: el deseo irreductible de vivir, de amar sin medias tintas y de buscar en el arte una forma de sobrevivir al dolor”, concluyó la nota.

Netflix no ha anunciado aún la fecha de estreno ni el reparto del proyecto.

Frida Kahlo (1907–1954), conocida por sus autorretratos que exploran el dolor, la identidad y la cultura mexicana, y Diego Rivera (1886–1957), uno de los principales exponentes del muralismo posrevolucionario, son considerados dos de las figuras más influyentes del arte mexicano del siglo XX.

Ambos mantuvieron una relación intensa y a menudo conflictiva -se casaron en 1929, se divorciaron en 1939 y volvieron a casarse en 1940- mientras desarrollaban una obra profundamente ligada a los debates políticos y culturales del México posterior a la Revolución.

