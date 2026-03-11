El cine volverá a tomarse Cartagena de Indias. El FICCI tuvo su gran lanzamiento este miércoles en la Cinemateca de Bogotá y presentó sus principales novedades, entre ellas el regreso de la competencia para su edición 65.

Lea El artista Arlington Suárez presenta su exposición ‘Fósiles de mi Memoria’ en La Aduana

Del 14 al 19 de abril, La Heroica se convertirá nuevamente en el epicentro del cine, con una programación que celebra la diversidad y la memoria, reuniendo propuestas audiovisuales que desafían las corrientes dominantes y expanden los límites de la imagen en movimiento.

“El FICCI llega a su edición 65 como el festival de cine más antiguo de América Latina. Durante más de seis décadas hemos acompañado las transformaciones del cine iberoamericano, preservando su historia y abriendo espacio para miradas nuevas y provocadoras”, sostuvo Margarita Díaz Casas, directora general del FICCI.

La cartagenera también insistió en que el festival ha sido, para muchos de los grandes directores de la región, el lugar donde sus primeras películas encontraron público, conversación y reconocimiento.

“Esta nueva edición reafirma ese espíritu: celebrar nuestra memoria cinematográfica, nuestras raíces mientras seguimos siendo un territorio de descubrimiento, encuentro y primeros pasos para las voces que están imaginando y decodificando el cine del futuro”, añadió Díaz Casas.

En ese sentido, este año, el Festival ofrece más de 250 proyecciones, con la participación de 180 películas de 57 países. Entre estas, se destacan 58 estrenos nacionales, 42 estrenos latinoamericanos y 28 estrenos mundiales, consolidando al FICCI como un punto clave para la exhibición de cine en Iberoamérica y el mundo.

Aquí Barbra Streisand, Palma de Oro honorífica en el próximo Festival de Cannes

El regreso de la competencia

La competencia de largometrajes iberoamericanos contará con una selección de 7 películas provenientes de España, Argentina, México, y Portugal.

Estas serán evaluadas por un jurado compuesto por Rodrigo Texeira, productor brasileño; Tatiana Huezo, cineasta mexico-salvadoreña; y Barbara Wurm, jefe de programación en la sección Forum de Berlinale.

Las películas competirán por premios como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Interpretación y Gran Premio del Jurado, con premios en efectivo que ascienden a $20.000.000 para la mejor película.

Los largometrajes colombianos

Este año, cinco películas colombianas se presentan como estrenos mundiales en el FICCI 65, consolidando al Festival como la plataforma preferida para cineastas colombianos y de todo el mundo que buscan estrenar sus obras.

El jurado encargado de la competencia estará conformado por Beatrice Fiorentino, delegada general de la Semana de la Crítica en Venecia; Eugenia Mumenthaler, productora de cine suiza; y Roger Koza, crítico de cine y programador argentino. Este jurado evaluará las obras y otorgará los premios a Mejor Película y Mejor Director, entre otros reconocimientos, como el Premio del Público.

Además Shakira entra en carrera por el Salón de la Fama del Rock and Roll: así puede votar por la barranquillera

Entre los estrenos mundiales se encuentran las primeras películas de Juliana Zuluaga, ‘Manual para invocar fantasmas’; ‘El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar’, de Deimer Quintero Vertel; ‘Una escritura en apariencias’, de Nicolás Cifuentes; y ‘Lolita en Honda’, de Daniel Torres.

A estos títulos se suma la premiere latinoamericana de ‘Piedras preciosas’, de Simón Vélez. La selección presenta además las más recientes obras de Lina Rodríguez, ‘Puntos de fuga’, y el estreno mundial de ‘Las almas ni los ojos’, de Canela Reyes y César Jaimes.

Cortesía FICCI

Cortometrajes iberoamericanos

En esta sección, se presentan 12 cortometrajes provenientes de países como España, Brasil, México, Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Argentina, Uruguay, entre otros.

Los cortometrajes competirán por los premios a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Contribución Artística. Este jurado estará integrado por Felipe Guerrero, editor y productor colombiano; Agustina Comedi, realizadora argentina; y Maximiliano Cruz, director artístico del Festival Internacional de Cine de la UNAM.

‘Cortos’ colombianos

En la Competencia de Cortometrajes Colombianos, 20 cortometrajes en la competencia nacional, de los cuales 13 son estrenos mundiales, que competirán por diversos premios, incluidos el Premio a Mejor Película, Mejor Dirección, y el Premio del Público.

También Feria AMA 2026 apuesta por el lujo artesanal y el legado

Los cortometrajes en esta sección han sido seleccionados para representar lo mejor del cine corto colombiano, y los ganadores serán elegidos por un jurado compuesto por Ilir Hasanaj, director y productor kosovar-suizo; Nicolás Pereda, director de cine mexicano; y Teresa Arredondo, directora de cine chilena.

Cine en los Barrios

Este año, Cine en los Barrios continúa llevando el cine a las diferentes comunidades de Cartagena. La sección abre una ventana a relatos sensibles, personajes con agencia e imágenes planetarias que irrumpen en plazas, calles y comunidades de Cartagena.

Además, contará con un jurado joven compuesto por cuatro jóvenes cartageneros: Luis David Herrera, Leiry Jimenéz Barrios Bello, Karol Bohorquez y Carolina Cantillo, quienes son gestores culturales de sus propios barrios. Este jurado local será responsable de elegir la Mejor Película y la Mejor Interpretación.

De Indias

La sección De Indias reúne una selección de obras realizadas en el corazón geográfico del Festival: Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar. De Indias reconoce y resalta el amplio talento local, celebra la identidad Caribe y visibiliza los relatos, preocupaciones y búsquedas de la región, mientras propone miradas y diálogos que fomentan la apropiación del lenguaje audiovisual en todas sus formas y potencias.

Lea Adiós a Bryce Echenique, uno de los últimos de la generación del ‘boom’ latinoamericano

Cortesía FICCI

Los proyectos seleccionados reciben un estímulo monetario de la Cámara de Comercio de Cartagena. Entre los títulos que se presentarán en esta sección se encuentran Ángeles somos (Dir. Kizzis Ramírez Delgado) y Piratas de la Boquilla (Dir. Shannie Villa).

Tributo Ben Rivers

El británico Ben Rivers llega al FICCI para recibir un tributo por su obra y trabajo, marcado por la combinación de técnicas y estéticas del cine analógico, una observación documental de carácter poético y un interés por formas de vida marginales y un lenguaje visual profundamente atmosférico.

Su cine se ha proyectado en festivales, museos y galerías, y su práctica transita con naturalidad entre el cine experimental, el videoarte y la instalación cinematográfica.

En una edición en la que el festival revisita su historia e invoca la materialidad del fílmico, la obra de Rivers dialoga con la pregunta por la memoria y una cualidad casi atemporal que se integra en los múltiples hilos narrativos de la edición aniversario.

Aquí De ‘Un mundo para Julius’ a ‘Dándole pena a la tristeza’, los obras esenciales de Alfredo Bryce Echenique

El tributo FICCI, reservado para grandes figuras del cine internacional, programará varias de las películas del director con primera proyección en Colombia, incluida Mare’s nest, (2025) su más reciente obra, ganadora en el Festival de Cine de Locarno.

(S)paces of Time

(S)paces of Time se embarca en la búsqueda de expresiones cinematográficas sin límites, incluida la duración misma de las obras.

Esta sección se concibe como una plataforma para formas innovadoras y ambiciosas de creación que exploran las posibilidades temporales del cine desde perspectivas narrativas, materiales, conceptuales, estéticas y acústicas, proponiendo experiencias que expanden la percepción y los alcances del medio cinematográfico.

Ocho largometrajes y cinco cortometrajes que desplazan los límites del lenguaje cinematográfico y reinventan la materia de la imagen componen esta selección.

Cine Afro

Cine Afro es una sección dedicada a explorar las múltiples perspectivas de cineastas afro en el contexto global, a través de obras que examinan experiencias, memorias y expresiones culturales de las diásporas africanas, así como las tensiones históricas y contemporáneas que atraviesan sus comunidades.

Más Universal prepara una película biográfica sobre el origen de Bon Jovi

Entre las obras destacadas se encuentra Se eu fosse vivo... vivia (Dir. André Novais Oliveira, Brasil) y Crocodile (Dir. Pietra Brettkelly, Nueva Zelanda, Nigeria), entre otros títulos que visibilizan la riqueza de las producciones de cine afro.

Cine Indígena

Cine Indígena es un espacio dedicado a las cinematografías realizadas desde y con los pueblos indígenas, donde las lenguas ancestrales, las memorias territoriales y las cosmologías propias encuentran formas de expresión en la imagen y la palabra.

La sección reúne obras que, desde diversas tradiciones y contextos, proponen relatos sobre el encuentro, la transmisión de saberes y las múltiples maneras de habitar y comprender el mundo.

Este año, el FICCI presenta una serie de películas como Apotnojushi - la casa del viento (Dir. Marbel Vanegas Jusayu, Colombia) y Runa Simi (Dir. Augusto Zegarra, Perú).

Cortesía FICCI

Muestras Internacionales

En el FICCI 65 se presentará una constelación de muestras internacionales que invitan a recorrer distintas geografías y sensibilidades de sus territorios.

La Muestra España, con el apoyo de la Embajada de España y Acción Cultural Española, incluirá títulos como Historias del buen valle (2025), de José Luis Guerín, e Iván & Hadoum (2026), de Ian de la Rosa. La Muestra Suiza, posible gracias a Swiss Films y la Embajada de Suiza en Bogotá, presentará Nuit obscure – Ain’t a Child (2025), de Sylvain George, y El mundo al revés (2025), de Agostina Di Luciano y León Schwitter.

Aquí Jennifer Runyon, actriz de ‘Los cazafantasmas’, habría muerto tras batallar contra el cáncer

La Muestra Argentina reunirá películas como Los nadadores (2026), de Sol Iglesias SK, y La noche está marchándose ya (2025), de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; mientras que Casa Brasil proyectará Pequeñas criaturas (2025), de Anne Pinheiro Guimarães, e Isabel (2026), de Gabe Klinger.

También se presentará Costas: Archivos de la Diáspora, una sección curada por Laura Alhach que reflexiona sobre los movimientos tricontinentales con títulos como Comunicado de Argentina de Lili Massaferro y Lucha Films Collective (1977) y Ali in Wonderland de Djouhra Abouda y Alain Bonnamy (1976).

Industria FICCI

El área de Industria FICCI 65 sigue consolidándose como el principal punto de encuentro entre la industria audiovisual de Iberoamérica y el resto del mundo.

Con Brasil como invitado de honor, el Festival contará con la participación de delegaciones de países como Ecuador y Suiza, quienes estarán presentes en ruedas de negocios, pitch privados con estudios iberoamericanos y diversos espacios de networking y celebración.

Este entorno ofrece a empresas y profesionales de toda Iberoamérica la oportunidad de fortalecer su red de contactos, explorar nuevas alianzas y consolidar coproducciones.

En paralelo a la programación de negocios, los espacios de Work in Progress y formación se consolidan como una de las grandes apuestas del Festival, ahora reunidos en la nueva sede de Campus FICCI.

Más La actriz Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de ‘Enredados’

Entre las actividades destacadas, el Ópera Prima LAB amplía su enfoque en su tercera edición, incorporando series, en colaboración con el Fondo para la Equidad Creativa de Netflix.

También se incluyen la Clínica de Animación de Animaficci, Encuentros de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, el Laboratorio de Guión a cargo de Centro Ático, y el Fima Afro de Cine en las Aldeas, ofreciendo espacios de formación y crecimiento para los nuevos talentos de la región.

Entre los grandes anuncios de esta edición se encuentra el lanzamiento de Cartagena Fantastic, que ofrecerá este año conversaciones con los grandes referentes del cine latinoamericano de terror.

Además, se abrirá la convocatoria de Vertical Cinema, una alianza entre Industria FICCI, Mórbido y AG Studios, que busca proyectos de género con posibilidades de exhibición en el Fantastic Pavilion del Marché du Film de Cannes.

Lea Gisèle Pelicot: “No soy una heroína, pero he despertado conciencias”

Los espacios de NIDO acogerán las charlas de industria, donde se discutirán temas como la financiación, el futuro de los oficios audiovisuales y el quehacer cinematográfico, siendo un lugar de intercambio e inspiración sobre temas fundamentales, con la participación destacada de Rodrigo Sorogoyen y Juan Sarmiento, quien recibirá India Catalina de Honor por su contribución a la industria como director de fotografía. En 2025, Sarmiento estuvo al frente de la fotografía de dos hitos cinematográficos, uno nacional: Un Poeta, y otro internacional: La Voz de Hind Rajab.