La industria del entretenimiento en Hollywood se encuentra consternada. En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz estadounidense Jennifer Runyon, conocida por su aparición en la película ‘Los cazafantasmas’ y por su trabajo en varias producciones televisivas durante la década de 1980.

Asimismo, la noticia fue compartida públicamente por personas cercanas a la artista. “Con enorme tristeza comparto que mi amiga Jennifer Runyon Corman ha fallecido tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te echaré de menos, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y con sus preciosos hijos”, escribió en Facebook Erin Murph, amiga de la actriz, quien tenía 65 años.

Aunque se confirmó que Runyon enfrentaba un cáncer, hasta el momento no se ha revelado cuál era el tipo específico de la enfermedad que padecía.

A través de la misma red social, familiares de la actriz informaron que su fallecimiento ocurrió el pasado 6 de marzo. “El pasado viernes por la noche falleció nuestra querida Jennifer. Fue un largo y arduo viaje que culminó con ella rodeada de su familia. Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Sé que desde arriba nos cuida a todos con su hermosa sonrisa. Descansa en paz, nuestra Jenn”.

Por otro lado, su hija Bayley, actriz que ha participado en las series Las escalofriantes aventuras de Sabrina y Jane the Virgin, también le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. “Todas las mejores partes de mí vinieron de ti. Daría cualquier cosa por un día más juntas. La persona más amable y compasiva que he conocido. Mi mejor amiga. No estaba preparada para esto”.

