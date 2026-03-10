La actriz estadounidense Jennifer Runyon falleció el 6 de marzo a los 65 años, tras enfrentar durante seis meses una enfermedad oncológica, confirmó un representante de la artista a la revista Us Weekly. Sin embargo, la noticia de su deceso solo ha sido confirmado en el inicio de esta semana.

Lea aquí: Margarita Rosa de Francisco está de vuelta con la película ‘En el valle de las sombras’

Runyon fue conocida por su participación en cine y televisión durante las décadas de 1980 y 1990. Entre sus trabajos más recordados figura su aparición en la película ‘Los cazafantasmas’ (1984), una producción que alcanzó gran popularidad internacional y en la que interpretó a una estudiante universitaria.

La histrión también tuvo un papel destacado en la comedia televisiva Charles in Charge, donde dio vida al personaje de Gwendolyn Pierce. La serie, emitida en los años ochenta, se convirtió en uno de los programas de entretenimiento más conocidos de ese periodo en la televisión estadounidense.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada públicamente por su amiga cercana, la actriz Erin Murphy, quien compartió un mensaje en su cuenta personal de Facebook. En la publicación expresó su pesar por la muerte de Runyon y envió condolencias a su familia y a sus hijos.

Le puede interesar: Premios Óscar 2026: fecha y horario para ver la ceremonia desde España y Colombia

De acuerdo con el representante citado por Us Weekly, la actriz murió después de varios meses de tratamiento contra el cáncer. También indicó que durante ese periodo estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos.