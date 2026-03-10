Después de estar durante tres años ausente de la gran pantalla, la actriz Margarita Rosa de Francisco, regresa con un papel que promete ser inspirador.

La experimentada actriz caleña integra el elenco de la película En el valle de las sombras, basada en el cuento The Country of the Blind de H.G,. Wells, que cuenta la historia de un valle aislado, poblado durante generaciones por ciegos.

Cortesía Netflix En El Valle De Las Sombras. Gael García in En El Valle de Las Sombras Cr. Courtesy of Netflix/Netflix ©2026

Dirigida por Sebastián Cordero, con guion de María Camila Arias y el propio Cordero, la producción del largometraje se llevó a cabo en distintas locaciones de Boyacá y Cundinamarca, incluyendo Santa Sofía, Suesca, el desierto de la Tatacoita y Choachí.

El proyecto cinematográfico cuenta con un elenco encabezado por el mexicano Gael García Bernal y Natalia Reyes a quienes acompañan, entre otros, Claudio Cataño, Diego Vásquez y Margarita Rosa de Francisco, la película producida por Dynamo para Netflix iniciará su recorrido en salas de cine, antes de llegar a Netflix.

Sobre la trama de la película se conoció que sigue la historia de Álvar Toledano, un montañista que cae en un valle aislado habitado por una comunidad ciega desde hace generaciones. Convencido de su superioridad, pronto descubre que su capacidad de ver es considerada una perturbación y no una ventaja.

Mientras intenta adaptarse, Álvar se enamora de Medina, la mujer encargada de cuidarlo, y descubre que algunos habitantes están empezando a sanar, pero la comunidad prefiere eliminar lo distinto y Álvar deberá decidir si renuncia a lo que es para pertenecer o si el precio de mirar es huir del valle de las sombras.

Margarita y sus polémicas

En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco se ha tornado muy activa en redes sociales, desde donde protagoniza muchas polémicas, especialmente por su postura política.

En El Valle De Las Sombras. (L to R) Irina Loaiza, Claudio Cataño in En El Valle de Las Sombras Cr. Courtesy of Netflix/Netflix ©2026

‘La Niña Mencha’ como muchos la recuerdan por su papel en la telenovela Gallito Ramírez, en la que compartió créditos con el cantautor samario Carlos Vives, reside en Miami, donde ejerció su derecho al voto y contó a través de la red social X, que votó por el Pacto Histórico y que dio su apoyo a Gener Usuga, candidato a la Cámara 401 Frente Amplio Colombia en el Exterior.

Los detractores de la famosa no dudaron en reaccionar, lanzando ofensas y comentarios despectivos. Muchos la criticaron por seguir apoyando a la izquierda colombiana, precisamente mientras vive fuera del país.

También salió a la luz un nuevo video que está circulando en las redes sociales donde se puede ver que un ciudadano del común, se encuentra a Margarita Rosa de Francisco en la calle cerca al consulado de Miami y la confronta directamente por los niños que fueron reclutados por las Farc.

El ciudadano nombre en medio de la discusión a Iván Cepeda, candidato a la presidencia que ella apoya en las próximas elecciones y aunque dejó en claro que el hecho le parece terrible, eso sí, cuando se nombró al candidato Abelardo de la Espriella, aseguró que ni con pistola en la cabeza llegaría a votar por él.