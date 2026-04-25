Un consejo de seguridad extraordinario tuvo lugar sobre el mediodía de este sábado en Palmira para evaluar la situación de seguridad tras la seguidilla de atentados terroristas del que ha sido blanco el departamento del Valle del Cauca.

Lea también: Capturan en flagrancia a presunto delincuente con explosivos en el barrio Las Palmas

Al encuentro asistieron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Alejandro Éder; el de Palmira, Víctor Ramos; y la cúpula militar.

El Valle está siendo víctima de una escalada terrorista y estamos actuando para cuidar a los vallecaucanos”, dijo Toro a través de sus redes sociales y quien ya había condenado los ataques que tenían como objetivo unidades militares tanto en Cali como en Palmira.

“Reiteramos el llamado urgente al Gobierno nacional: el Valle no puede seguir solo en esta lucha. Es necesario un apoyo inmediato y efectivo con más Fuerza Pública, más inteligencia y acciones contundentes contra la criminalidad”, agregó la gobernadora quien pidió mayor acompañamiento del Ejecutivo nacional.

Lea también: Estos son los 10 mejores puntajes en el concurso de los aspirantes a contralor general de la República

Y siguió: “Aquí no vamos a ceder ante el terrorismo, pero exigimos el respaldo total de la Nación para enfrentarlo con toda la contundencia que se requiere. ¡Aquí estamos listos para trabajar articulados!”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa reiteró la recompensa de hasta $4.500 millones por información que permita ubicar a alias Marlon, considerado como uno de los “principales cerebros del crimen” en la región.

“El Valle del Cauca nunca ha estado solo. Esta región ha sido priorizada en materia de seguridad y ha contado con un apoyo permanente del Gobierno Nacional. Hemos reforzado las capacidades de la Fuerza Pública para ser más efectivos en la prevención, protección e inteligencia con el propósito de salvaguardar la vida de la ciudadanía”, indicó Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa.

Sobre esta escalada violenta también se pronunció la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional y pidió atender oportunamente las recomendaciones de las alertas emitidas por la entidad.

Lea también: “Mientras Cepeda recibe apoyo de las Farc, Abelardo recibe el respaldo del Magdalena”: senador Mauricio Gómez

“Si queremos reversar esta situación, es necesaria la atención oportuna de las recomendaciones de las alertas desde una mirada de prevención estructural y no solo reactiva”, escribió la funcionaria desde su cuenta de X.

Además, envió un mensaje de solidaridad al pueblo vallecaucano y la Fuerza Pública; y pidió a los grupos armados cesar los ataques.

“Rechazamos los hechos y manifestamos solidaridad con el pueblo vallecaucano y con la Fuerza Pública. Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los ataques para evitar un escalamiento de la violencia; al Gobierno nacional y territoriales recoger en sus análisis el diagnóstico y recomendaciones de las alertas tempranas”, expresó.