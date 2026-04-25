Un nuevo hecho violento se registró en el departamento del Cauca y ya completa cinco ataques terroristas en menos de 24 horas en esta zona del país. El incidente ocurrió en el sur del departamento, específicamente en el corregimiento de Mojarras, jurisdicción del municipio de Mercaderes, donde fue detonado un explosivo cerca de la vía Panamericana, en el sector conocido como Pan de Azúcar.

Lea más: “Colombia continúa siendo un país de alto riesgo para el periodismo”: CIDH

Según los reportes, la carga explosiva fue accionada justo cuando transitaban un vehículo de transporte intermunicipal y un bus tipo escalera, conocido como ‘chiva’, lo que provocó momentos de pánico entre los ocupantes y otros conductores que circulaban por el lugar.

#MOJARRAS #NARIÑO



EXPLOSIVO EN MOJARRAS NARIÑO



En video quedó registrado el momento en que activan artefacto explosivo, sobre vehículos que transitan sobre la vía panamericana Mojarras/El.Tablon pic.twitter.com/8zpvNRYxTy — LOS OJOS DE BUGA (@OjosDeBuga) April 25, 2026

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, informó a través de su cuenta en X que el atentado dejó seis personas lesionadas. Entre los heridos se encuentra el conductor del vehículo de servicio público, quien presenta las afectaciones más graves, así como cinco pasajeros, incluido un menor de edad. Todos fueron trasladados y atendidos en un hospital de Popayán.

“Este ataque no solo afecta a la región, sino que también constituye una grave amenaza para la vida y la paz de nuestras comunidades. Por ello, rechazamos firmemente estos actos criminales y reiteramos la urgente necesidad de seguir actuando de manera coordinada con el Gobierno Nacional. @mindefensa proteger los corredores viales esenciales para la vida, la economía y la integración del suroeste del país”.

Ver más: Aerocivil aseguró que operación aérea se desarrolla de forma segura a pesar del ataque terrorista contra radar en El Tambo, Cauca

De igual manera, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, señaló que se dirige junto a altos mandos militares y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hacia Palmira, en el Valle del Cauca, donde se llevará a cabo un consejo de seguridad para analizar la situación.