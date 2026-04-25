El radar de Santana, fundamental para el manejo del espacio aéreo nacional, fue atacado este sábado en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca, donde se ubica, según reportes de la Aeronáutica Civil.

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De momento solo se tiene conocimiento que fue un grupo ilegal quien perpetró el atentado contra la infraestructura, pero no se sabe si se trata de las disidencias o de otra guerrilla de las que operan en la zona.

Ante esta graves situación, unidades de la Policía y el Ejército se desplazaron hasta el lugar para repeler el ataque de los antisociales.

“Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional”, indicó la autoridad aérea a través de un breve comunicado publicado en redes sociales.

Aeronáutica Civil

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Asimismo, expresaron su “total” solidaridad y respaldo para al personal técnico y los “valientes soldados de las Fuerzas Militares y a los Policías que, a esta hora, permanecen en las instalaciones defendiendo la soberanía y los activos estratégicos del Estado”.

Este no ha sido el único golpe que ha sufrido la aerolínea estatal por estos días, la semana anterior fue secuestrado el administrador de operaciones en Tibú, Norte de Santander, Edinson Balaguera Gamboa, por lo que se vieron en la obligación de suspender las operaciones aéreas hacia esa población.

Este hecho representa un riesgo directo para la integridad del personal y de los pasajeros y hace inviable la continuidad del servicio en condiciones seguras”, se lee en el comunicado difundido el pasado viernes.

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Este hecho de gravedad encendió las alarmas de la compañía, que calificó la situación como “inviable” para continuar prestando el servicio en condiciones seguras.

Finalmente, la aerolínea manifestó su rotundo rechazo a este acto e hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las acciones necesarias que permitan la pronta liberación de su colaborador, y el esclarecimiento de los hechos.

Cabe señalar que desde hace varios días los enfrentamientos armados entre integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC, se han agudizado, generando pánico entre la población civil, que se ha visto obligada a abandonar masivamente la región.