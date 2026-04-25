Tras varios meses sin recibir el pago de sus honorarios, diversos especialistas que laboran en la Clínica General del Norte han decido suspender sus actividades programadas y solo atender procedimientos de urgencia vital.

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La medida fue adoptada como mecanismo de presión para que haya una normalización en la remuneración de sus servicios. Así lo confirmó a EL HERALDO uno de los especialistas que trabaja en esto centro clínico, quien por temor a represalias prefirió no revelar su nombre.

“Actualmente se vive una incertidumbre, una zozobra de a dónde realmente están llegando recursos, qué se está haciendo con los recursos que llegan. Casi que todos los especialistas trabajan en diferentes clínicas y en esas no se han atrasado con ese tema”, sostuvo el profesional.

En ese sentido, explicó que el monto adeudado varía de acuerdo con la especialidad. Mientras a algunos les adeudan lo correspondiente a los cuatro primeros meses del año, a otros les adeudan hasta seis meses de salario.

“Les adeudan a especialistas de todas las disciplinas: medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, ortopedia, cardiología, los neumólogos, los cirujanos generales. Y está el temor que quieran retirarte algún día y sin pagarte nada, porque eso es muy demorado”, comentó.

Respaldo a especialistas

En medio de la situación, el Colegio Médico del Atlántico se ha declarado en sesión permanente de vigilancia y ha ofrecido respaldo jurídico y gremial a todos los médicos afectados por esta crisis, que al parecer también se estaría presentando en otras instituciones de la ciudad.

“El Colegio Médico del Atlántico, en cumplimiento de su misión como garante de la ética médica y defensor de la dignidad de los profesionales de la salud en la región, se permite manifestar su profunda preocupación y rechazo ante la situación de impago y vulneración de derechos que enfrentan los médicos especialistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios”, anunció la agremiación.

Cabe destacar que, hasta el momento, no existen organizaciones sindicales al interior de la clínica; sin embargo, ya son varios los especialistas que se han unido para intentar obtener una respuesta de su pago.

Defensa de la clínica

A través de un comunicado, la Clínica General del Norte reconoció que si bien se presentan demoras en el pago de algunos especialistas, la situación no pone en riesgo a los pacientes.

“Las cirugías urgentes y hospitalarias se están realizando con normalidad, salvo algunos procedimientos electivos que se han suspendido”, dijo.

Anotó que esta coyuntura se deriva del incumplimiento en el pago de las EPS y Entidades Responsables de Pago de la Seguridad Social, cuya cartera asciende a 441 mil millones de pesos con una antigüedad promedio de 261 días. Sin embargo, anotó que “se ha mantenido su compromiso con el talento humano, normalizando progresivamente los pagos”.

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Por último, expuso que “en línea con su propósito de cuidar la salud y bienestar de todos sus grupos de interés, la Clínica está llevando a cabo todas las acciones pertinentes para recuperar el pago de la cartera adeudada por las EPS y demás entidades, así como también trabajando con los especialistas y proveedores para llegar a acuerdos viables y sostenibles en el tiempo”.