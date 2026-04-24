La Andi manifestó su preocupación ante el proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca derogar la Resolución 810 de 2021 para implementar un nuevo marco normativo de etiquetado frontal y nutricional en el país. De acuerdo con el gremio esta modificación afecta directamente a más de 51.200 empresas, de las cuales el 98,5% de ellas corresponden a micro y medianas, por lo que se estaría impactando a miles de trabajadores.

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El gremio señala que existen varios puntos críticos en este nuevo proyecto como: “la falta de respuesta del Ministerio frente a la petición de la ANDI de convocar mesas de trabajo para evidenciar el impacto negativo que tendría esta medida y la falta de evidencia y rigor científico para la adopción de la misma”.

Según un estudio realizado por la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, el proyecto crearía una inestabilidad jurídica y técnica para la industria e implicaría la adopción de un obstáculo técnico para el comercio para el cual no están debidamente sustentados los requisitos que exigen tanto la Organización Mundial del Comercio como la Comunidad Andina.

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El proyecto impulsado por el Ministerio de Salud obligaría a los empresarios a rediseñar las etiquetas de la totalidad de los alimentos empacados, lo que para la Andi implicaría forzar tramites masivos antes el Invima, además implicaría crear una definición sobre productos “ultraprocesados”.

“El proyecto de resolución aborda varios temas sensibles como: i) crear una definición que no existe en ninguna regulación del mundo en torno a ultraprocesados;, (ii) obligar a incluir una “ADVERTENCIA ULTRAPROCESADO” para quienes empleen al menos un aditivo “químicos y/o biotecnológicos industriales” o cosmético. (lii) se crean los microsellos para empaques pequeños; prohibiendo el uso de códigos QR que incluso está referido en las normas del Codex Alimentarius”, señala la Andi.

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De acuerdo con Camilo Montes, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, el reglamento planteado por el Minsalud no está debidamente justificado, y afirma que carece de científica que debe soportar un cambio en los etiquetados.

“Es fundamental que el Gobierno escuche a quienes producen los alimentos en Colombia; ya que no se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas. Esta medida afectará a la industria de alimentos, y generará costos adicionales innecesarios en la producción y abastecimiento de alimentos para los colombianos”, afirmó Montes.

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Por último, la agremiación hizo un llamado a comercializadores, importadores, científicos, académicos para que realicen un análisis detallado del borrador de resolución publicado por el Ministerio de Salud.