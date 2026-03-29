Los principales gremios económicos en Colombia reaccionaron a la discusión sobre la salida de Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión, con advertencias sobre sus efectos en la confianza inversionista, la seguridad jurídica y el empleo.

En ese sentido, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, manifestó que el debate no debe centrarse únicamente en la permanencia o retiro del sistema, sino en las condiciones institucionales del país.

“Retirarse agravaría una señal que ya hoy preocupa: la de menor confianza y menor seguridad jurídica en el país. No se trata solo de salir del sistema, se trata del conjunto de decisiones que vienen afectando la percepción del inversionista sobre las reglas, la institucionalidad y la forma en que el país resuelve sus controversias. La pregunta entonces de fondo debe de ser: ¿Qué señales le está dando hoy Colombia al inversionista? Y la respuesta es muy preocupante, más incertidumbre, menor previsibilidad, más dudas sobre la estabilidad del marco institucional en nuestro país”, indicó Lacouture.

A su vez, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que la salida del sistema tendría efectos directos sobre la economía.

“La salida de Colombia del Sistema Internacional de Arbitraje de Inversión es una decisión con muy serias implicaciones para el desarrollo del aparato productivo y la generación de oportunidades de empleo para los trabajadores colombianos”, afirmó Mac Master.

El dirigente gremial sostuvo que uno de los factores clave para atraer inversión es contar con “un sistema estable, transparente y ágil de solución de disputas”, y alertó que abandonar este esquema no contribuye a esos objetivos.

Las advertencias de los gremios se dan en medio de un debate sobre el rumbo de la política económica y la relación de Colombia con los mecanismos internacionales de resolución de controversias.