Las personas jurídicas en Colombia deberán pagar la declaración de renta y los pagos de las primeras cuotas a partir de este martes 12 de mayo. Con ese dinero, el Gobierno nacional espera recaudar $27,8 billones para el funcionamiento del Estado, que cubre gastos operativos y programas sociales.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció este lunes que los plazos máximos para que las empresas presenten dicha declaración van del 12 al 26 de mayo de 2026. Esta obligación le corresponde a 1’273.214 contribuyentes localizados en todo el país.

Cabe señalar que la cancelación de este cobro podrá dividirse en una o dos cuotas dependiendo del valor de la declaración. Si el monto es inferior a 41 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que equivale a 2.147.334 pesos, el pago se debe hacer en una sola cuota; si sobrepasa esta cifra, el pago se puede realizar en dos momentos.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el plazo para el trámite está programado de acuerdo con el NIT. Ese mismo día los contribuyentes deben realizar el pago por el valor total de su declaración, o en su defecto el de la primera cuota.

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Respecto a la segunda cuota, esta deberá pagarse del 9 al 23 de julio, y las fechas límite de este desembolso también están programadas según el último dígito del NIT.