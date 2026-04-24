En la mañana de este viernes 24 de abril se perpetró un atentado con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha en el sur de Cali. De acuerdo con las autoridades un bus cargado con explosivos detonó justo frente a las instalaciones de la sede de la Tercera Brigada.

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Tras la detonación el Ejército nacional señaló a la estructura ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, como presunta responsable del atentado que por fortuna no dejó víctimas fatales, pero sí dos mujeres heridas y varios daños materiales.

“En inmediaciones del Cantón Militar Pichincha ubicado en la ciudad de Cali, #ValleDelCauca, fue abandonado un bus, el cual había sido acondicionado con artefactos explosivos tipo cilindro”, indicó el Ejército.

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“De acuerdo con información preliminar de inteligencia militar, este hecho terrorista podría estar relacionado con el grupo armado organizado residual Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco”, añadió.

Además, la institución manifestó que se hallaron tres artefactos explosivos al interior de las instalaciones del cantón militar y uno más en sus alrededores, por lo que unidades especializadas adelantan procedimientos técnicos para su “neutralización controlada”.

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No obstante, las autoridades continúan verificando el área y evaluando posibles daños materiales al interior de las instalaciones militares.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente este tipo de acciones terroristas que buscan generar miedo, zozobra y afectar la tranquilidad de los caleños. Así mismo, reitera su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil, salvaguardar la infraestructura militar y neutralizar cualquier amenaza contra la seguridad en el suroccidente del país”, se lee en el comunicado.

Por último, la institución invitó a la comunidad a suministrar información oportuna que permita identificar y ubicar a los responsables del atentado.

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Vale mencionar que alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció una recompensa de $50 millones para quienes brinden información sobre los criminales que perpetraron el ataque.