El entorno digital, aunque es una herramienta poderosa para la búsqueda de empleo, se ha convertido nuevamente en el escenario de modalidades de engaño que afectan a los profesionales colombianos.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una alerta oficial para desmentir una serie de convocatorias laborales que circulan con rapidez en redes sociales, aclarando que la institución no tiene procesos de selección activos bajo las condiciones difundidas.

Una cuenta de TikTok lidera la difusión de anuncios laborales engañosos

La cartera de salud logró identificar que el foco de la desinformación proviene principalmente de un perfil en la plataforma TikTok denominado ‘Convocatorias Colombia’. En esta cuenta se publican anuncios fraudulentos que buscan atraer a una amplia gama de perfiles especializados.

De acuerdo con el reporte oficial, las falsas vacantes están dirigidas a médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales. Asimismo, la estafa intenta captar la atención de administradores en salud, farmacéuticos e inspectores sanitarios.

Ante esta situación, el Ministerio fue enfático al señalar que no ha realizado ningún tipo de convocatoria para que este personal se vincule a la entidad en la actualidad.

El Ministerio de Salud no solicita pagos ni datos personales por redes sociales

Uno de los puntos más críticos de la alerta radica en la protección de la información ciudadana. La institución subrayó que sus protocolos de vinculación son estrictos y no involucran el uso de intermediarios en plataformas de video o mensajería instantánea.

Para diferenciar un proceso real de una estafa, la entidad recordó que en sus trámites legales no se solicita información personal, pagos previos, ni el uso de intermediarios. Cualquier proceso legítimo de contratación o concurso de méritos se gestiona únicamente a través de los canales institucionales y las plataformas gubernamentales autorizadas para el empleo público en el país.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estas estafas

El Gobierno Nacional ha hecho un llamado urgente a la precaución, instando a los profesionales de la salud a no interactuar con publicaciones que no provengan de fuentes verificadas. La recomendación principal es abstenerse de compartir datos personales en sitios web o cuentas de redes sociales que no cuenten con el respaldo institucional.

Para combatir esta problemática, el Ministerio de Salud recomendó a los usuarios de internet las siguientes acciones:

Consultar siempre la página web oficial de la entidad para verificar vacantes reales.

de la entidad para verificar vacantes reales. Denunciar los contenidos engañosos ante las autoridades competentes.

ante las autoridades competentes. Utilizar las herramientas de reporte que ofrecen las redes sociales para bloquear este tipo de perfiles.

Finalmente, la cartera de salud aseguró que mantendrá un monitoreo constante sobre estas actividades digitales para proteger a los ciudadanos, reiterando que la transparencia de sus procesos solo se garantiza mediante la consulta directa en sus canales gubernamentales.