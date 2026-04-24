En la tarde del jueves 23 de abril, integrantes de la fuerza pública en el municipio de Miranda, Cauca, fueron víctimas de un hostigamiento perpetrado por disidentes de las Farc.

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De acuerdo con las primeras versiones del hecho, un grupo de policías y soldados adelantaban un puesto de control en la salida de Miranda cuando al sector llegaron hombres vestidos de civil que estaban armados con fusiles y abrieron fuego.

Los uniformados se defendieron del ataque accionando sus armas de dotación en plena vía pública. El cruce de disparos duró varios minutos, generando angustia y pánico entre los residentes del municipio.

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El tiroteo ocurrió cerca del cementerio de Miranda y de un Centro Vida, donde los adultos mayores y trabajadores sintieron terror por el riesgo de que algún proyectil de arma de fuego se colara en el sitio.

Según afirmó el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, los hombres que atacaron a la fuerza pública pertenecen al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.

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En medio de la balacera habrían resultado heridas dos personas, entre ellas un civil. Sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.