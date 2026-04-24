Un video que circula en redes sociales ha generado bastante sorpresa entre los cibernautas al mostrar a una mujer con un notable parecido a la actriz Carmen Salinas.

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El video es de una mujer caminando por una calle en Rusia, y por su parecido a la actriz las imágenes, difundidas principalmente en TikTok, rápidamente se volvieron virales y desataron todo tipo de reacciones.

En la grabación se observa a una mujer de rasgos muy similares a los de la reconocida actriz mexicana, lo que llevó a muchos a preguntarse si se trataba realmente de ella o de un caso inusual.

Captura de pantalla Presunto video donde aparece Carmen Salinas

¿El video de Carmen Salinas es falso o verdadero?

A pesar del impacto que causó el video, no existe evidencia que confirme su autenticidad. Por el contrario, una de las hipótesis más fuertes es que se trate de un “deepfake”, una técnica que utiliza inteligencia artificial para superponer rostros o recrear la apariencia de una persona sobre otra.

Este tipo de contenido se ha vuelto cada vez más común en redes sociales. El clip ha acumulado cientos de miles de visualizaciones, alimentando la curiosidad de los usuarios.

@tvaztecayucatan Video I ¿Captan a Carmen Salinas "viva" en Rusia? Un video desata teorías y furor en redes 📹😳🔥 ¡Internet no deja de sorprendernos! En las últimas horas, un video que circula en plataformas digitales ha dejado a todos con la boca abierta: se muestra a una mujer con un parecido impresionante a la fallecida actriz Carmen Salinas recorriendo tranquilamente las calles de Rusia. AztecaDigital AztecaYucatán ♬ sonido original - TV Azteca Yucatán - TV Azteca Yucatán

Sus seguidores indican que es falso pues Carmen Salinas murió el 9 de diciembre de 2021 en Ciudad de México, a los 82 años, tras sufrir una hemorragia cerebral derivada de hipertensión.

Por esta razón, resulta improbable que la mujer del video sea realmente la actriz.