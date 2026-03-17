El actor y productor Eugenio Derbez se pronunció frente a recientes versiones que circulan en las redes sociales sobre la fallecida artista Carmen Salinas, señalando que se trata de afirmaciones sin sustento que afectan su legado.

Eugenio Derbez defiende a Carmen Salinas tras acusaciones hechas en un podcast

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El tema tomó relevancia luego de que, en un espacio digital, se difundieran declaraciones de una persona privada de la libertad que vinculaba a la actriz con hechos graves, sin presentar pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

La difusión de estos comentarios provocó rechazo inmediato en distintos sectores, especialmente por tratarse de acusaciones delicadas que involucran a una figura ya fallecida. Hablaban que la actriz le gustaba practicar brujería y desvivía a menores de edad.

La actriz Carmen Salinas

Ante la situación, Eugenio Derbez manifestó su desacuerdo con la circulación de ese tipo de contenidos y defendió la imagen de quien fue su colega.

El actor recordó su experiencia profesional junto a Carmen Salinas, resaltando su trato cercano y su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

Instagram: @ederbez Eugenio Derbez, actor mexicano.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad en la difusión de información, especialmente cuando no existen elementos verificables que respalden lo que se dice.

Personas allegadas a la actriz también han expresado su inconformidad frente a la situación y no descartan acudir a instancias legales para proteger su nombre.