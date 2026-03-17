El nombre de Katy Perry se convirtió en tendencia global este martes, luego de que circularan en redes sociales varios videos en los que se observa a una mujer prendida en llamas durante lo que sería la grabación de un proyecto audiovisual.

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El hecho, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada por el equipo de la cantante, habría ocurrido recientemente en medio de un rodaje.

El video viral muestra a una mujer vestida de blanco participando en una escena donde su cuerpo es incendiado como parte de la producción. Sin embargo, segundos después, la situación parece descontrolarse.

Captura de video

En las imágenes, la mujer comienza a gritar y pedir ayuda mientras el fuego continúa activo. De inmediato, miembros del equipo técnico ingresan a la escena con extintores para sofocar las llamas y contener lo que aparenta ser un incidente durante la grabación.

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Según versiones difundidas por medios internacionales, el hecho estaría relacionado con un supuesto nuevo sencillo titulado ‘Watch It Burn’, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

"Katy Perry":

Porque se prendió fuego a ella misma para grabar un videoclip y tuvieron que apagar las llamas con extintores porque casi no la contaba. pic.twitter.com/DovgbniX5b — Tendencias (@TTendenciaX) March 14, 2026

Aún no hay confirmación oficial

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento por parte del equipo de Katy Perry que aclare lo sucedido. Tampoco se ha confirmado si la persona que aparece en el video es efectivamente la artista o una doble de riesgo.

Esta ausencia de información ha generado múltiples especulaciones sobre si se trató de un accidente durante la filmación o de una escena controlada que hacía parte del concepto del videoclip.

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Otro de los puntos que mantiene en alerta a los seguidores es el estado de salud de la persona involucrada. Hasta ahora, no hay reportes confirmados sobre posibles lesiones ni detalles médicos.

Mientras tanto, el video continúa circulando en distintas plataformas digitales, acumulando reacciones y comentarios de fanáticos que piden claridad sobre lo ocurrido.