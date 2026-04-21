El romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad confirmada, pero muy confirmada.

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Ya semanas antes habían publicado unas fotografías en Instagram en donde no se le veía la cara al cantante pero sí que se sabía que era él.

Pero el pasado fin de de semana, la pareja sorprendió al público con una muestra de cariño en pleno escenario durante un reciente concierto en Nueva York.

🟡 #EnVideo | El cantautor español Alejandro Sanz protagonizó un momento inolvidable en su reciente concierto.



La actriz peruana Stephanie Cayo subió al escenario y ambos compartieron un abrazo y un beso que sorprendió a todos los asistentes.#Globovisión #Internacionales

🎥… pic.twitter.com/itkWczR0Ho — Globovisión (@globovision) April 19, 2026

Durante su presentación en el Barclays Center, el cantante invitó a la actriz al escenario en medio de su show. Mientras sonaba su tema ‘Hoy no me siento bien’, ambos protagonizaron un momento íntimo en el cual bailaron muy cerca y se dieron un beso que desató la emoción del público.

✨Alejandro Sanz celebra el cumpleaños de su pareja sentimental, la actriz, cantante y modelo peruana Stephanie Cayo, quien está cumpliendo 38 años. pic.twitter.com/dcJaXi0x3d — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) April 8, 2026

El concierto formó parte de la gira “¿Y ahora qué?” de Alejandro Sanz, quien compartió en redes sociales varios momentos de la velada.

En su publicación, el artista destacó la energía de Brooklyn y la conexión con su público, describiendo la ciudad como un lugar donde los sueños cambian de escenario.

Además del beso en el escenario, el cantante compartió fotografías junto a Stephanie Cayo durante su estadía en Nueva York. En algunas imágenes se les ve paseando juntos y disfrutando de la ciudad.

Aunque durante meses optaron por la discreción, ambos han comenzado a mostrarse más abiertos sobre su relación.