La cantante Katy Perry protagonizó un momento inesperado y que se hizo viral durante su visita a Roma.

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Perry intentó cumplir con la tradicional costumbre de lanzar una moneda a la Fontana di Trevi, pero sin tener monedas decidió lanzar su tarjeta bancaria.

En un video compartido por la artista en sus redes sociales, se le observa pidiendo monedas a los que estaban presentes. Al no conseguirlas, decidió sumergir brevemente su tarjeta en la fuente.

Captura de pantalla Katy Perry lanzó su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi

La cantante acompañó el momento con una referencia a su canción Save as Draft, bromeando sobre su falta de “cambio” y su deseo de atraer buena suerte.

Y es que como se conoce, la Fontana di Trevi es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. La tradición indica que lanzar una moneda asegura el regreso a la ciudad y suerte.

Según reportes, el lugar recibe miles de visitantes diariamente, quienes participan en este ritual simbólico.

Asimismo, la artista durante su estancia en Roma, Katy Perry compartió diversas imágenes bajo el título “Just Rome’ing around”.

Katy Perry puts her credit card in the Trevi fountain as a token of good luck instead of coins, since she didn’t have any. pic.twitter.com/3SZyzpoWIk — zamohappy (@zamohappy) April 19, 2026

Se vio que visitó la Basílica de San Pedro y el centro de conferencias La Nuvola. En este último, la artista ofreció un concierto privado donde interpretó su tema The One That Got Away.

La grabación termina con Perry recuperando su tarjeta, evitando perderla en la fuente.