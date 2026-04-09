Durante una entrevista con Henar Álvarez en RTVE Play, la cantante Shakira explicó que sus hijos no cuentan con teléfonos celulares.

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Fue una revelación que dejó a más de uno con la boca abierta, pues pensaban que la barranquillera al ser una artista daba más accesos a sus pequeños a las redes sociales.

Shakira dejó claro que esta decisión la tomó para proteger a sus hijos del impacto del mundo digital. Es por eso que Milan y Sasha dedican gran parte de su tiempo a actividades académicas y musicales en su colegio en Miami, detalló.

RTVE Play Shakira dio una entrevista a Henar Álvarez

Y es que la cantante ha mostrado en varias ocasiones el talento de sus hijos. En 2024 compartió un video donde Milan interpretaba batería al ritmo de Lenny Kravitz, mientras que Sasha participaba cantando junto a compañeros.

Ese mismo año, ambos también formaron parte de la canción Acróstico, donde demostraron su conexión con la música desde temprana edad.

Esto le ha servido para que no estén tan atentos a los dispositivos electrónicos como los niños de su edad suelen tener.

Indicó que el único dispositivo permitido es un iPad, que pueden usar únicamente una hora a la semana, los sábados en la mañana y siempre bajo supervisión.

“Les prohibí YouTube directamente. Espero que pronto tomen determinaciones como las que están tomando en Australia. Recientemente en España también, me parece muy bien. Pero ellos también lo van entendiendo así”, dijo la artista en la entrevista.

Otro aspecto clave en su crianza es evitar que sus hijos se expongan al contenido que circula sobre su familia en internet. Tanto ellos como la propia cantante evitan buscar información relacionada con su vida privada.

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“Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples. Saben que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice. Que la verdad no está en las redes sociales. Que tampoco hay que ir buscando su nombre ni el mío, ni el de su padre, porque ¿para qué?”, exclamó.

Esto toma relevancia debido a la constante atención mediática que rodea tanto a Shakira como a su expareja, Gerard Piqué, especialmente tras su separación y que está envuelta en una presunta infidelidad.

Asimismo, la intérprete aseguró que ella misma evita leer comentarios negativos y prefiere enfocarse únicamente en mensajes positivos que le comparte su equipo.

“Yo no lo hago yo no me meto a ver qué dice la gente de mí. Yo solamente le digo a mi equipo, mándenme las cosas bonitas. Todo lo bonito me lo mandan. Yo me lleno de energía. Yo no me entero de nada. Pero de nada, es nada”, reveló.