El actor y dramaturgo Michael Patrick, conocido por su participación en Juego de Tronos, falleció a los 35 años luego de enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente el sistema nervioso.

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La lamentable noticia fue confirmada el pasado miércoles 8 de abril por su esposa, Naomi Sheehan, a través de su cuenta en Instagram.

Según el mensaje compartido por su pareja, el actor pasó sus últimos 10 días en un centro de cuidados paliativos en Belfast, en Irlanda del Norte, donde recibió atención médica especializada.

“Mick ingresó en cuidados paliativos hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo de allí. Falleció en paz rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos”, escribió.

Michael es conocido por su aparición en la sexta temporada de Juego de Tronos, donde interpretó a un salvaje. También Patrick desarrolló una carrera como dramaturgo.

Su obra “Mi pie derecho” estuvo directamente inspirada en su experiencia con la enfermedad, así como en la historia de su padre, quien también falleció por ELA.

Se conoció que el actor comenzó a notar síntomas de esta enfermedad a finales de 2022, durante una presentación en el festival Dublin Fringe.

En ese momento, experimentaba caídas constantes mientras bailaba en escena, algo que inicialmente atribuyó a problemas con el calzado. Sin embargo, con el paso del tiempo, los síntomas se agravaron.

Para cuando acudió al médico, ya no podía mover correctamente su pie derecho. En febrero de 2023 recibió el diagnóstico oficial.

La enfermedad no era desconocida en su familia. Su padre había sido diagnosticado con ELA y falleció pocos meses después, lo que generó en Patrick una fuerte preocupación sobre su propio futuro.

En entrevistas, confesó que temía tener un desenlace similar en un corto periodo de tiempo.

Durante su enfermedad, familiares y amigos organizaron una campaña en GoFundMe para cubrir los costos médicos.

Redes sociales Michael Patrick en Juego de Tronos

La iniciativa superó las 110.000 libras esterlinas, reflejando el respaldo que recibió de su entorno más cercano.

¿Qué es la ELA, causa de muerte de Michael Patrick, conocido por su participación en Juego de Tronos?

La ELA, también conocida como esclerosis lateral amiotrófica, afecta las neuronas encargadas del movimiento, debilitando funciones esenciales como hablar, tragar o moverse.

En el caso de Michael Patrick, la enfermedad tenía un componente hereditario. Él mismo explicó que padecía una variante poco común asociada al gen FUS, una de las formas más raras de esta condición.