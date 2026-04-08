El regreso de las cámaras y la convivencia extrema en la casa más famosa de Colombia ha traído consigo no solo nuevos retos para los participantes, sino el cierre de capítulos que quedaron abiertos en la memoria del público. En este 2026, la entrada de Carla Giraldo al reality ha servido de escenario para que la actriz y presentadora enfrente, con su característica franqueza, la persistente sombra de su supuesta rivalidad con Cristina Hurtado, cuya ausencia en esta temporada sigue siendo objeto de debate en las plataformas digitales.

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Aprovechando un momento de reflexión durante una de las pruebas de la competencia, Giraldo decidió abordar los rumores que sugerían que ella habría sido la responsable de la salida de la presentadora antioqueña.

Con una postura tajante, la ganadora de MasterChef desestimó las acusaciones de haber “sacado” a su colega, argumentando que en la industria del entretenimiento la permanencia responde estrictamente al desempeño y la actitud individual. “Yo no la saqué. Yo creo que la gente se saca sola y la gente hace bien o mal su trabajo”, sentenció la artista, enfatizando que cada profesional proyecta lo que tiene para dar.

A pesar de que durante la edición anterior la tensión entre ambas era evidente para los televidentes, Carla optó por separar las diferencias personales del reconocimiento profesional. La presentadora elogió la impecable ejecución técnica de Hurtado, describiéndola como una mujer sumamente disciplinada y destacando su belleza.

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Estas declaraciones sugieren que, más allá de la falta de afinidad que pudo existir en el set, el respeto por la trayectoria y el rigor laboral de su excompañera permanece intacto.

Para Giraldo, este proyecto televisivo ha significado mucho más que un contrato de presentación; ha sido el motor de su propio renacimiento profesional. Tras un largo periodo sin roles protagónicos en la actuación, su paso por el formato de telerrealidad le permitió reconectar con una audiencia masiva y consolidarse en el horario estelar. “Yo a este juego le agradezco mi carrera nuevamente”, confesó con gratitud, reconociendo que la plataforma ha sido vital para mostrar una versión más madura de sí misma, aunque mantenga ese toque irreverente que la hizo famosa.

Con estas palabras, Giraldo parece poner un “punto final” a la controversia que alimentó los titulares durante meses.

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