La presentadora Cristina Hurtado recordó un curioso momento en su vida en vivo durante el reality musical A otro nivel, emitido por Caracol Televisión.

La situación ocurrió cuando una concursante, antes de entrar al ascensor para su presentación, respondió “sorpresas” al ser consultada por lo que tenía preparado para el show.

La palabra despertó inmediatamente recuerdos entre los seguidores del programa, ya que remite a un recordado episodio protagonizado por Hurtado y Carla Giraldo.

Durante la emisión del reality, Hurtado preguntó a la participante qué podía esperar el público de su actuación. La respuesta fue breve: “sorpresas”.

El comentario provocó reacciones en redes sociales porque muchos espectadores lo asociaron con el tenso intercambio que ambas presentadoras vivieron años atrás en La casa de los famosos.

En entrevista con SEMANA, Cristina Hurtado revela las tensiones que ha tenido con Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’. “Ella tiene un set, yo otro”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/iHIerm9voq — Revista Semana (@RevistaSemana) May 11, 2024

El episodio ocurrió durante la primera temporada del reality cuando Carla Giraldo preguntó a su compañera sobre la placa de nominados del programa.

En ese momento, Hurtado respondió con una sola palabra: “Sorpresas”, lo que generó un incómodo diálogo en vivo entre ambas conductoras. El intercambio continuó con frases cortas y terminó cuando Hurtado cerró la conversación diciendo: “Usted sabe la tarea”.

El momento rápidamente se volvió viral y generó múltiples comentarios sobre la relación entre las presentadoras.

Tras la polémica, Giraldo explicó públicamente que la tensión al aire no afectó su relación con Hurtado. Incluso aseguró que ese tipo de momentos ayudaron a que el programa tuviera mayor repercusión entre la audiencia.

La presentadora también manifestó su agradecimiento hacia su compañera, destacando que la experiencia en el programa le dejó aprendizajes tanto profesionales como personales.

Actualmente, Cristina Hurtado está en A otro nivel demuestra que, incluso los momentos inesperados en vivo, siguen generando conversación entre los televidentes.