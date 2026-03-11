Colombia se prepara para recibir nuevamente a una de las voces más grandes de la música en español: Raphael. El próximo 7 de octubre, el legendario artista español se presentará en el Movistar Arena con su esperado Raphaelísimo Tour, una gira que celebra más de seis décadas de una carrera extraordinaria.

Considerado uno de los intérpretes más influyentes de la música iberoamericana, Raphael ha marcado generaciones con un estilo inconfundible y una presencia escénica única. Canciones como Yo soy aquel, Mi gran noche, Qué sabe nadie y Como yo te amo forman parte del repertorio sentimental de millones de seguidores en todo el mundo.

La noche del 7 de octubre no será solo un concierto: será el regreso de una leyenda. Tras superar uno de los momentos más difíciles de su vida, Raphael vuelve a los escenarios con la misma fuerza, pasión y entrega que lo han convertido en un ícono absoluto de la música en español.Cuando Raphael regresa al escenario, no vuelve solo un cantante: vuelve un ídolo eterno.

¿Qué le pasó a Raphael?

El artista de 82 años de edad tuvo un percance médico mientras grababa un programa para la televisión de su país.

El popular artista, que ha vendido más de 70 millones de copias de sus discos en todo el mundo, tuvo que ser internado de urgencia.

Y durante más de una semana, no se dieron a conocer detalles de lo que le había ocurrido en el set de grabación.

Hasta que médicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid - donde estuvo internado- confirmaron en un comunicado que Raphael fue diagnosticado con un “linfoma cerebral con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo”.

“Durante su ingreso en este hospital se ha iniciado tratamiento específico para esta patología, que continuará de forma ambulatoria”, señalaba el comunicado.

Tras el incidente, sus representantes informaron que debieron cancelar su gira mundial.