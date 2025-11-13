La industria musical latina regaló este miércoles a Raphael “su gran noche” con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años en el que participaron celebridades como Aitana, David Bisbal, Rozalén o Pablo López.

Raphael “significa el milagro de que el escenario cobre vida (...) perseverancia y amor absoluto, incondicional”, declaró a EFE el cantante Pablo López a su paso por la alfombra roja previa a la gala que se celebra en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.).

López, quien ha colaborado con el conocido como ‘divo de la balada romántica’ recordó una de las anécdotas que lo atan a su legado musical. “En casa siempre le pongo videos de él en el año de 1967 en Luxemburgo, por ejemplo, y le digo: ¿cómo era eso? Y te lo cuenta como si fuera ayer, eso es tremendo”, agregó.

La cantautora Rozalén, muy cercana al cantante, destacó su impacto no solo en el desarrollo de su carrera, sino también en su entorno familiar. Su madre tenía un póster, mientras que su padre Cristóbal, quien era sacerdote, “en misa cantó ‘La canción del tamborilero’ porque se lo había escuchado a un chaval que estaba empezando, que era Rafael”, contó en declaraciones a EFE.

Cuando el artista español se hizo famoso “la gente en el pueblo le decía que Raphael estaba cantando la canción de Cristóbal”, agregó.

Rozalén homenajeará a Raphael junto a artistas como el mexicano Carlos Rivera o el argentino Fito Páez, quién a su vez lo definió como “escandaloso y muy simpático. Tenía mucha personalidad y era muy dramático”, lo que hizo que destacara en sus inicios, dijo a EFE.

“Una entrega absoluta en cuerpo y alma a las palabras y a las melodías. Un gran intérprete que se entrega, sin duda, con el cuerpo entero”, aseveró por su parte a EFE la cantante y compositora española Silvia López Cruz, quien también le rendirá homenaje cantando uno de sus éxitos.

Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recording Academy

Para generaciones más jóvenes como la de Aitana, “Raphael es historia de España. Es una leyenda de España y del mundo por la forma en la que tenía y tiene de ponerle alma a todo lo que hace, no solamente con su voz, que es súper única, suya e increíble, sino con sus gestos”, admitió a EFE.

Una opinión que comparte el cantautor americano de raíces mexicanas Iván Cornejo, quien además se sintió “súper emocionado, agradecido y honrado” de poder cantar una versión de sus éxitos en la gala que le rinde homenaje como persona del año.

Raphael y artistas como él “me han enseñado que la música romántica y poética nunca va a morir”, indicó a EFE.

El director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, apuntó que la elección del artista de 82 años como Persona del Año se debe a que “es único, polifacético y con una resilencia increíble”, con un talento que “trasciende generaciones y fronteras”, reconoció a EFE.

“Siempre celebramos la música, yo sé que estos son tiempos complicados, pero para nosotros lo importante es celebrar la música y a nuestros creadores”, sentenció.

