Poco más de 30 segundos son suficientes para comprobar que Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en ‘El diablo viste a la moda 2’, cuyo primer tráiler fue lanzado este miércoles.

Las imágenes acumulan 72.000 visionados una hora después de que 20th Century Fox publicara este primer avance de la secuela de la película de 2006, una nueva historia en el mundo de la moda que se estrenará el 1 de mayo de 2026.

Unos zapatos rojos con tachuelas doradas pisan con fuerza al entrar en una redacción mientras suena el ‘Vogue’ de Madonna y aparecen imágenes de desfiles.

Al llegar a un ascensor se ve a Meryl Streep/Miranda Priestly, la todopoderosa directora de la revista Runway, con un impecable conjunto de falda de pata de gallo, camisa negra y cinturón rojo, sin olvidar sus eternas gafas de sol.

Cuando las puertas del ascensor se están cerrando, una mano lo impide y aparece Anne Hathaway/Andy Sachs, la periodista becaria mal vestida del inicio de la historia, ahora convertida en una mujer que derrocha tanto glamour como su jefa.

“Took you long enough” (“Ya era hora”), le dice una seria Miranda a Andy, que se pone unas gafas de sol mientras esboza una ligera sonrisa.

Una escena que recuerda a la de la película original, cuando Priestly llega a la sede de la revista y hace su primera y estelar aparición en pantalla dentro de un ascensor.

Junto a Streep y Hathaway regresan Emily Blunt y Stanley Tucci a esta continuación, de nuevo dirigida por David Frankel.

Kenneth Branagh como el marido de Priestly es una de las incorporaciones más notables al elenco de una historia inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

La película fue un éxito que recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

