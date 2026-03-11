A las 10:00 de la mañana de este miércoles, en el Hotel Country International de Barranquilla, se realizó el lanzamiento oficial de la tercera edición de ‘Tesoros del Atlántico’, una iniciativa que busca fortalecer el turismo, el emprendimiento y la identidad cultural del departamento a través de rutas y experiencias construidas junto a las comunidades.

Durante el evento, la directora regional del SENA en el Atlántico, Jacqueline Rojas Solano, presentó los resultados obtenidos durante 2025 y dio a conocer la programación y las metas que tendrá el proyecto para 2026, destacando su impacto en los municipios y en las unidades productivas locales.

En su intervención, Rojas Solano explicó que una de las principales apuestas del programa ha sido llevar la iniciativa a diferentes territorios del departamento para visibilizar su potencial turístico y cultural.

Según detalló, el calendario de actividades para este año contempla presencia en varios municipios, entre ellos Baranoa, Barranquilla, Candelaria, Campo de la Cruz, Usiacurí, Piojó, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanalarga, Santa Lucía y Tubará, entre otros.

La funcionaria señaló que esta cobertura permite integrar las distintas subregiones del Atlántico.

“Están todas las regiones representadas: el área metropolitana, la zona oriental, la central, la costera y el sur del Atlántico”, explicó.

El objetivo, indicó, es mostrar la diversidad de experiencias que ofrecen las comunidades más allá de los destinos tradicionalmente conocidos.

Del diagnóstico al fortalecimiento

La directora del SENA recordó que el proyecto comenzó en 2024 como una alianza entre la Gobernación del Atlántico, aliados institucionales y el SENA, con el propósito de identificar los principales retos y oportunidades del turismo comunitario en el departamento.

En 2025 se consolidó el proceso de fortalecimiento de los emprendimientos, mediante una metodología que permitió identificar los llamados “tesoros” de cada territorio.

“Nos atrevimos a construir experiencias, rutas y productos turísticos con la comunidad. Descubrimos que cada municipio tiene una enorme riqueza cultural, musical, gastronómica y artesanal”, afirmó.

Como resultado de ese proceso se diseñaron cinco rutas turísticas, integradas por 40 unidades productivas, que incluyen emprendimientos gastronómicos, artesanos, productores locales y experiencias culturales.

Turismo con impacto

Uno de los principios de la estrategia, según explicó Rojas Solano, es garantizar que el turismo genere beneficios directos para las comunidades.

“Nos interesa que exista una verdadera derrama económica. Que se beneficie la señora que vende el boli, el que vende mango, la artesana o el pequeño emprendedor. Cada experiencia debe impactar a toda la comunidad”, expresó.

Para lograrlo, el proyecto promueve la articulación entre operadores turísticos y emprendimientos locales, evitando que un solo actor concentre los servicios dentro de las rutas.

Además, durante el año pasado se desarrollaron ferias y escenarios comerciales enfocados no solo en exhibir productos, sino en generar ventas y nuevos clientes para los emprendedores.

Alianzas que impulsan

La iniciativa también ha contado con el respaldo de diferentes aliados estratégicos del sector público y privado.

Entre ellos se destacan empresas como Monómeros, que participó en ferias itinerantes de emprendimiento, así como organizaciones del sector turístico y cultural como Cotelco, ProColombia, Sabor Barranquilla y otras entidades que han apoyado la promoción y comercialización de los productos.

Uno de los ejemplos citados por la directora fue una jornada de ventas realizada con emprendedores en la que, gracias a incentivos empresariales, se logró vender en seis horas lo que normalmente se comercializa en varios días de feria.

También relató experiencias de promoción internacional, como la visita de una delegación de turistas extranjeros a la tienda física del proyecto en Baranoa, donde una emprendedora llegó a vender cerca de dos millones de pesos en apenas 15 minutos.

2026, el año para escalar

De cara a la tercera edición, el enfoque estará en ampliar el alcance de las rutas y consolidar el Atlántico como destino turístico integral.

Rojas Solano explicó que el reto para este año es escalar el proyecto, fortalecer aún más las unidades productivas y seguir construyendo experiencias que conecten la identidad cultural del departamento con oportunidades económicas.

“Queremos que el Atlántico sea un destino turístico reconocido por sus artesanías, su gastronomía y su cultura. Esta plataforma convierte nuestra identidad y nuestras tradiciones en oportunidades de desarrollo para las comunidades”, concluyó.

Con esta nueva edición, ‘Tesoros del Atlántico’ busca seguir posicionándose como una estrategia de turismo comunitario que promueve la riqueza cultural del departamento y abre nuevas oportunidades para los emprendedores locales.