El Carnaval Internacional de las Artes, esa propuesta cultural creada por el fallecido escritor, periodista y cineasta Heriberto Fiorillo para reflexionar sobre nuestra gran fiesta, cumple 20 años de historia y la celebración será a lo grande.

Organizado por la Fundación La Cueva de manera ininterrumpida desde 2007, el festival se realizará este año del 20 al 22 de marzo, con entrada gratuita y una programación de la cual se comienzan a conocer detalles.

Durante estos tres días Barranquilla se convertirá en un gran escenario para las ideas, la música, la literatura y la creación artística, en el que lugares como La Cueva, Fábrica de Cultura, Cinemateca del Caribe y Alianza Francesa, tendrán acción.

Para esta conmemoración de la reflexión como espectáculo, la organización reveló este miércoles como abrebocas el circuito de exposiciones que tendrá apertura este 20 de marzo. Los asistentes tendrán tres salas para recorrer y disfrutar las obras de la fotógrafa suiza Miriam Wirz, que se enamoró de Colombia; Gonzalo Fuenmayor, un barranquillero que vive y se destaca en las artes plásticas desde Estados Unidos y Turcios, un corozalero que atravesó el océano para conquistar, con sus caricaturas, los más grandes premios gráficos en España.

Gonzalo Fuenmayor es un artista visual colombiano cuyo nombre ha ganado reconocimiento en la escena internacional por su habilidad para combinar la exuberancia tropical de su tierra natal en un arte que genera preguntas inquietantes sobre nuestra identidad latinoamericana. Este barranquillero además es el creador de la imagen oficial de estas dos décadas, una propuesta titulada ‘El aguacero de plátano’. “Estoy muy feliz de que una de mis imágenes sea seleccionada para ser el afiche de esta edición especial, sobre todo porque quise mucho a Heriberto Fiorillo (…) Mi obra nunca se ha alejado del Caribe, mi territorio siempre ha sido parte de mi discurso visual”, dijo Fuenmayor quien hace 20 años reside en Miami.

La primera parada de la ruta es a las 11:30 a.m. del 20 de marzo en el Salón Luis Vicens de La Cueva. Allí Fuenmayor estará en conversación con la historiadora y curadora de arte Isabel Cristina Ramírez y, a su vez, su exposición será presentada por el curador, docente y artista Eliécer Salazar.

El circuito continúa a las 4:00 p. m. en la Alianza Francesa de Barranquilla con la presencia de la artista suiza Mirjam Wirz que explora la sensibilidad y los cruces culturales a través de la imagen fija. Esa tarde, en la instalación, la investigadora y fotógrafa conversará con Jaime Monsalve, director musical de RTVC. “Llegué a Colombia por primera vez en 2010 para hacer una investigación sobre la cumbia, luego me enamoré de los picós en Barranquilla, de hecho me quedé viviendo en San Jacinto, tengo una conexión muy grande con su cultura”, expresó.

La jornada sigue en la Fábrica de Cultura a las 5:00 p. m. con el caricaturista de EL HERALDO Omar Figueroa Turcios, uno de los grandes referentes del humor gráfico contemporáneo, galardonado en más de 50 países del mundo. El corozalero compartirá con Barranquilla sus trazos en el libro ‘En busca del pez naranja’. Turcios y el periodista Jorge Mario Sarmiento se sumergirán en las aguas de la actualidad vista desde la caricatura. “Después de 15 años regreso a este evento para presentar mi libro ‘En busca del pez naranja’. En la Fábrica de Cultura estará la exposición de todas las páginas de mi libro, una propuesta muy bella porque incluye poesía e imágenes. Tendré un taller en la tarde de caricatura fisonómica, para alumnos especializados en ilustración y que quieran profundizar en el arte de cómo exagerar un rostro a través de la caricatura”, le dijo Turcios a esta casa editorial.

¡Vuelve Fantástico!

Otra de las buenas noticias es la programación infantil de ¡Fantástico! En la terraza de la Fábrica de Cultura. María José Vengoechea, directora ejecutiva de La Cueva, afirma que “es una apuesta con la que retomamos la programación para todas las edades porque para nosotros es genuinamente importante seguir apostándole a la formación de público con oferta de altísimo nivel, como ha sido el sello del evento desde su creación en 2007”.

EL HERALDO conoció que entre los invitados también se destaca la participación de la cantante cubana Albita Rodríguez, la agrupación colombiana radicada en Francia, ¡Ay voy! Y de una nómina de lujo merenguera procedente de República Dominicana que incluye a artistas como Jossie Esteban y La Patrulla 15.